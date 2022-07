Startschot voor nieuwe coronavaccinatieronde: herhaalprik voor iedereen van 12 jaar en ouder

Beeld Desiré van den Berg

Dat schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer. Kuipers neemt het advies van het OMT-V over. Dat adviesorgaan kwam vorige week bijeen om te beoordelen wie er komend najaar uitgenodigd moet worden voor een nieuwe coronavaccinatie.

“Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen en daar heeft vaccineren een belangrijke bijdrage aan geleverd,” meldt Kuipers. “Toch houdt het kabinet rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar. Om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden, de zorg bereikbaar te houden en om maatschappelijke belasting door bijvoorbeeld uitval van personeel te voorkomen, adviseert het OMT-V een nieuwe vaccinatieronde te starten.”

Voor veel zestigplussers wordt dit de vijfde inenting tegen het coronavirus, na de basisserie (2 prikken), de boost (3de prik) en herhaalvaccinatie (de 4de).

Herhaalprik

De GGD was al aan de slag gegaan met het werven van prikpersoneel zodat de najaarscampagne kan starten met 300.000 prikken per week en snel opgeschroefd kan worden naar 500.000 vaccinaties per week. Eerst worden de mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd, daarna alle anderen van 12 jaar en ouder. Deze herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting.

De herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronavaccinatie of een doorgemaakte besmetting. Er wordt gevaccineerd met vaccins die geüpdatet zijn. Deze vaccins moeten dan wel eerst geregistreerd worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat gebeurt naar verwachting in september.

Bescherming op peil

Boost- en herhaalprikken zijn volgens experts nodig om de verdedigingsmuur op peil te houden, de bescherming door vaccinaties neemt af naar verloop van tijd. Volgens de laatste RIVM-rapportage beschermt de recente herhaalprik voor zestigplussers voor 77 procent tegen ziekenhuisopname en 80 procent voor IC-opname. Maar mensen die vorig jaar alleen de basisserie vaccinaties haalden, zijn daartegen nauwelijks nog beschermd, constateert het RIVM.

Overigens neemt de vaccinatiebereidheid af naarmate het virus langer rondgaat en muteert in mildere varianten. De opkomst bij de eerste prikken begin 2021 was nog dik 80 procent onder alle volwassenen, terwijl maar net iets meer dan de helft van de uitgenodigde 60-plussers afgelopen voorjaar een herhaalprik ging halen. Afgelopen weken kregen de ouderen uit de doelgroep een herinneringsbericht om alsnog de vaccinatie te halen.