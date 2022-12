Stap voor stap werd advocaat Youssef Taghi het web van zijn neef Ridouan ingetrokken

Beveiliging bij de bunker in Amsterdam-Osdorp voor de rechtszaak tegen voormalig advocaat Youssef Taghi. Beeld ANP

Stapje voor stapje, millimeter voor millimeter werd advocaat Youssef Taghi naar eigen zeggen het verdedigingsteam van zijn neef en drugscrimineel Ridouan Taghi ingetrokken. De twee mannen hadden elkaar zeker 15 jaar niet gezien, toen Youssef in december 2020 gebeld werd door een zus van Nederlands bekendste en beruchtste verdachte. Haar boodschap: ‘Ridouan vraagt of je hem zou kunnen bijstaan.’

De bedoeling is dat hij zijn neef bij zou staan als advocaat in mediazaken. Ook zou hij een tandarts en een orthopeed moeten regelen voor zijn bloedverwant. “Ik ben geen media-advocaat, maar strafrechtadvocaat,” zo vertelde Youssef Taghi woensdag in de rechtbank tijdens de behandeling van zijn strafzaak. “Ze vroeg me toch bij hem langs te gaan.”

Geweigerd bij EBI

Inez Weski, die de verdediging van Ridouan Taghi leidt, stemde volgens Youssef in met zijn rol. Bij zijn eerste bezoek werd Youssef Taghi vanwege een lopend onderzoek van de deken geweigerd bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Dat onderzoek draaide om een klacht waarin werd gesteld dat Youssef Taghi in zijn rol als advocaat mogelijk misbruik zou hebben gemaakt van het privilege van zijn geheimhouderstelefoon, waarmee een verdachte niet met derden contact mag hebben. Bij die klacht draait het niet om Ridouan Taghi maar om een andere neef, Anouar Taghi. Deze werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

Omdat het OM sporadisch informatie deelde met de deken, bleef bij het dekenonderzoek de gevangenispoort niet gesloten voor Youssef Taghi. Op 11 maart 2021 bezocht hij zijn neef Ridouan voor het eerst. In de zeven maanden daarna ging de advocaat 97 keer op bezoek.

Smokkelen berichten

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) smokkelde Youssef Taghi in die periode boodschappen uit de EBI naar criminele contacten van Ridouan. Die berichten zouden gaan over plannen voor een gewelddadige uitbraak, drugshandel en opdrachten tot geweld.

Youssef Taghi heeft toegegeven dat hij heeft gefungeerd als boodschappenjongen, al gebeurde dat volgens hem niet vanaf het begin. Hij omschreef het zelf als ‘sluipend gif’. Na de eerste bezoeken werd Youssef Taghi door zijn neef ‘belangrijk gemaakt’, zo vertelde hij. “Hij vroeg: ‘Joh, wil je niet meedraaien in de strafzaak?’ En uiteindelijk zei hij: ‘Je bent onmisbaar’.”

Gaandeweg kwamen er steeds meer verzoekjes van Ridouan Taghi. Youssef woonde ‘als bezoeker’ zittingen bij en ging telkens een stapje verder. “Ergens medio augustus (2021, red.) merkte ik dat ze iets meer gingen willen. Ik kon niet zomaar zeggen: ‘Tabee, ik stop ermee’.”

Dat Youssef Taghi toegeeft dat hij pas vanaf augustus 2021 fungeerde als doorgeefluik van Ridouan Taghi met de buitenwereld is een belangrijk punt. Youssef Taghi werd op 23 juli 2021 als verdachte aangemerkt door het Openbaar Ministerie. Acht dagen na het overlijden van Peter R. de Vries. De opsporingsinstanties hebben meerdere aanwijzingen dat De Vries werd doodgeschoten vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi cum suis.

Open lijn?

De belangrijkste vraag die bij het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries boven de markt hangt is: kwam de opdracht voor de moord via de open lijn uit de EBI? Door te stellen dat hij pas vanaf augustus informatie in en uit de EBI bracht, plaatst Youssef Taghi zichzelf dus buiten de periode waarin een dergelijke opdracht verstrekt zou kunnen zijn.

Tijdens de behandeling van zijn strafzaak vertelde Youssef Taghi dat hij berichten over gewelddadige ontsnappingsplannen en het ontvoeren of gijzelen van werknemers van de EBI niet doorgaf. Namen van personen aan wie hij de berichten die hij wel doorgaf verstuurde, wilde hij, omwille van zijn veiligheid en die van zijn omgeving, niet geven. “Als ik nu (in een rapportage, red.) weer lees dat sprake is van liquidatiegevaar, dan wordt de druk niet minder.”

Vrijdag volgt de strafeis en het verweer van de advocaat. Op 23 januari doet de rechtbank uitspraak in de zaak.