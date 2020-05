Stakingen bij Tata Steel na ‘ontslag’ Nederlandse directeur

Tata Steel in IJmuiden. Beeld ANP

Meteen nadat het vertrek van Henrar bekend was geworden, ontstonden rond de hoogovens spontane werkonderbrekingen. Delen van het personeel legden het werk neer om zich te laten informeren door de vakbond en de bedrijfsleiding. In de loop van de maandagmiddag werd het werk hervat, maar vakbond FNV houdt er rekening mee dat maandagmiddag of dinsdag nieuwe acties volgen.

Grote boosheid

Het vertrek van de directeur van Tata Steel Nederland leidde tot grote boosheid bij het personeel, dat Henrar zag als een pleitbezorger van de Nederlandse belangen binnen de Europese tak van het staalconcern. Het vertrek is formeel ‘in onderling overleg’, maar de Centrale Ondernemingsraad (COR) houdt het erop dat Henrar is ontslagen .

De COR kondigt een ‘harde confrontatie’ aan met de bedrijfsleiding in India en Europa. Het vertrouwen in de Europese directie die de leiding heeft over de Britse en de Nederlandse onderdelen van Tata Steel wordt zelfs opgezegd. Verder spreekt de COR van een ‘onbegrijpelijk en ondoordacht besluit’ net nu Tata Steel alle zeilen moet bijzetten vanwege de coronacrisis.

Het is al langer onrustig binnen Tata Steel. Onder druk van het Indiase moederbedrijf zette het Europese staalbedrijf eind vorig jaar in op grote besparingen die ten koste zouden gaan van 3000 banen, waarvan 1600 in Nederland. En dat terwijl volgens de COR het probleem toch vooral in Engeland zit. ‘Zowel de aandeelhouder in India als de Europese leiding van Tata Steel faalt al jaren door niet de problemen op te lossen in het VK’, concludeert de COR na het vertrek van Henrar. ‘Miljarden ponden en euro’s hebben de afgelopen jaren Tata Steel UK niet winstgevend kunnen maken.’

Volgens de COR stond Henrar pal voor de hoogovens in IJmuiden. Ook de FNV ziet dat zo. “Als iemand zich hard maakte voor de belangen van Tata Steel Nederland, dan was het Henrar wel. Onbegrijpelijk dat ze hem de laan uitsturen,” zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.

Het was ook Henrar die begin dit jaar veel van de onrust wist weg te nemen door te beloven dat oude afspraken om tot eind volgend jaar geen gedwongen ontslagen door te voeren nog steeds staan. FNV ziet zijn vertrek dan ook als een manier om de ontslagen in Nederland alsnog door te drukken. “De eigenaren van Tata Steel in India willen heel graag IJmuiden inkrimpen, maar Henrar wist ze keer op keer te overtuigen van het grote belang van de vestiging voor Tata Steel en Nederland.”

De COR zegt het vertrouwen op in de bestuurders van het Europese staalbedrijf. ‘Die hebben maar één doel: het al meer dan twintig jaar verliesgevende Tata Steel UK in de lucht te houden.’ Het besluit om Henrar weg te sturen toont voor de COR aan dat Tata Steel niet meer in staat is zorgvuldige besluiten te nemen.

Volgens Tata Steel treedt Henrar per 31 mei terug ‘in onderling overleg’. De komende weken wil het staalbedrijf een opvolger bekend maken. Henrar werkte 33 jaar bij Tata Steel en het vroegere Hoogovens. Hij is sinds 2008 directeur van Tata Steel Nederland.

De Europese topman Henrik Adam roemt Henrar om de grote waarde die hij heeft gehad voor het bedrijf en dan vooral voor de weg die Tata Steel heeft ingeslagen richting verduurzaming van de hoogovens. Henrar blijft wel aan als adviseur, tot het einde van dit jaar althans.