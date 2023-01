Stakingen bij drogisterijen en het openbaar vervoer

Vooral bij Etos is de stakingsbereidheid groot. Beeld Martin de Bouter / ANP

Dichte deuren bij de Etos en bussen die niet uit de remise rijden: in verschillende sectoren wordt vrijdag gestaakt. In het streekvervoer en bij touringcarbedrijven is het de tweede dag op rij dat werknemers het werk neerleggen. FNV streekvervoer eist een loonsverhoging van 10 procent voor dit jaar en maatregelen om de werkdruk te verlagen.

De staking betekent voor Amsterdam dat bussen van Connexxion en ESB niet rijden. De werknemers van GVB staken niet, zij vallen onder een andere cao. In totaal vallen landelijk 13.000 werknemers onder de cao openbaar vervoer.

Achtste stakingsdag

Bij drogisterijketens is het alweer de achtste stakingsdag. Bij winkels als Kruidvat, Trekpleister en Etos bleven de deuren in december al dicht. Volgens FNV-bestuurder Cindy Onvlee is vooral de stakingsbereidheid bij Etos groot. “Staken steekt aan; zeker op plekken waar mensen te weinig verdienen en in de problemen komen door de stijgende prijzen,” stelt de vakbondsvrouw.

De werknemers strijden voor minimaal 10 procent loonsverhoging. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Etos, maakte in het derde kwartaal van 2022 bijna 600 miljoen euro winst.

Eerder deze week werden ook in andere sectoren stakingen aangekondigd: zo legt op 30 januari het vuilnispersoneel voor enkele uren het werk neer, om zo een betere cao voor gemeenteambtenaren af te dwingen. FNV-voorzitter Tuur Elzinga voorziet dat ook in andere bedrijfstakken strijd gevoerd gaat worden voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. “Zolang wij zien dat er genoeg geld is, willen wij ons deel,” zegt hij. “In coronatijd hebben mensen er vertrouwen in gekregen dat ze onmisbaar zijn.” Voor hem is het tijd dat werkgevers ook met geld over de brug komen.