Stakingen bij Albert Heijn: ‘Als de schappen nog leger raken, gaan mensen toch verder kijken’

Beeld ANP

Hoeveel klanten keren Albert Heijn nu de rug toe?

Albert Heijn doet daar geen duidelijke uitspraken over, maar zegt wel dat de winkels minder goed worden bevoorraad dan het bedrijf zou willen, al verschilt de situatie per vestiging. “We kunnen niet zeggen of we daardoor ook minder klanten hebben.”

Voor grote concurrent Jumbo is het lastig in te schatten of ze profiteren van de lege schappen bij de rivaal: “Het is druk geweest, maar we zitten ook midden in de meivakantie, het is Koningsdag geweest en het weer was goed. Je kunt dus niet zeggen wat precies de reden is.”

“Ik verwacht geen effect op de lange termijn,” zegt Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens hem doen veel mensen boodschappen bij meerdere winkels; één voor de dagelijkse boodschappen, en andere supermarkten voor bijvoorbeeld aanbiedingen, acties of speciale producten. Als de situatie weer is genormaliseerd, gaan ze terug naar hun vertrouwde winkels, denkt hij.

Veel schappen van de Albert Heijn zijn wel leeg, maar het is ook weer niet zo dat er helemaal geen boodschappen meer te vinden zijn, zegt retailkenner Erik Hemmes. “Dat heeft te maken met het enorme assortiment; een gemiddelde winkel heeft wel 15.000 artikelen. Voor bijna elk product is een vervanger te vinden. Je kunt gemakkelijk een andere pot pindakaas uitzoeken. Pas als dat niet meer zo is, is er echt een reden om weg te gaan. En dat speelt nog erger mee als basisproducten zoals brood, vlees en eieren er niet meer zouden zijn.’’

Loopt Albert Heijn op de lange termijn gevaar?

Volgens Hemmes is een supermarkt binnen twee weken volledig leeg als die helemaal niet meer wordt aangevuld. Hemmes: “Als dat gebeurt stappen mensen natuurlijk over, maar zo ver is het nog niet.” Bovendien zijn veel klanten loyaal aan de Albert Heijn: “Er is geen winkelformule die zo bekend is, haast iedereen komt wel eens bij de Albert Heijn.”

Merkendeskundige Paul Moers, die in het verleden voor Albert Heijn werkte, is daar minder gerust op. “Mensen zijn minder trouw dan je denkt. Als de schappen nog leger raken, gaan mensen toch verder kijken. En dan komen ze er misschien wel achter dat het bij andere supermarkten ook fijn winkelen is. Voor Albert Heijn is het nu zaak om alles op alles te zetten om de klanten binnenboord te houden.’’

Waarom sluit Albert Heijn niet gewoon een akkoord met de vakbonden?

Momenteel staken ruim 1000 van de ongeveer 5000 medewerkers van de distributiecentra. De impact van de stakingen is nog altijd het meest merkbaar in het zuidwesten en noordoosten van het land. Maar ook in de distributiecentra in Zaandam, Geldermalsen en Tilburg werd maandag gestaakt.

FNV eist een loonsverhoging van minimaal 10 procent voor een cao met een looptijd van een jaar. Het laatste bod van Albert Heijn betrof 8 procent meer salaris. Volgens de vakbond zouden de arbeidsomstandigheden met het cao-bod van de supermarktketen verslechteren. Daarmee zijn de onderhandelingen in een impasse geraakt.

Hoogleraar Sloot kan de opstelling van de Albert Heijn begrijpen: “Je kunt niet accepteren dat de loonkosten veel duurder worden dan bij de concurrent. Het effect van die hogere personeelskosten zou waarschijnlijk groter zijn dan tijdelijk lege schappen. Een salarisstijging in lijn met de inflatie lijkt me reëel.”

Hoeveel duurder worden de boodschappen als de vakbond zijn zin krijgt?

Sloot rekent voor: “Zo’n 12 à 13 procent van alle kosten van een supermarktbedrijf zijn voor personeel, waarvan 3 tot 4 voor distributie. Als die 10 procent erbij zouden krijgen, zouden prijzen met 1 procent kunnen stijgen.”