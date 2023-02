Staking reinigingsdienst en handhavers in Amsterdam is begonnen, en gaat mogelijk langer duren

Beeld ANP

Volgens FNV-vakbondsleider Fred Bos is het mogelijk dat de staking langer dan zeven dagen gaat duren, als er niet aan de eisen van de stakers wordt voldaan. Dat wordt uiterlijk donderdag beslist.

Volgens Bos hebben inmiddels ruim vijfhonderd mensen zich ingeschreven voor de staking. Dat is ongeveer de helft van alle medewerkers, voegt hij toe. Woensdagochtend verzamelen de actievoerders zich opnieuw voor de Stopera, waar zij geïnteresseerden nogmaals de mogelijkheid bieden zich aan te sluiten bij de staking.

Voor de tientallen mensen die maandagochtend bijeenkwamen, is loonsverhoging de grootste eis. Gemeenteambtenaren willen een verhoging van hun loon van 12 procent, om de hoge inflatie op te vangen, en compensatie voor toekomstige inflatie. De loonsverhoging die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had voorgesteld, 5 procent dit jaar en een extra 3 procent komend jaar, vond de FNV te laag.

Ook willen de actievoerders dat de groep die zwaar fysiek werk verricht, zoals medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdienst, de mogelijkheid krijgt om vervroegd uit te treden. Daarnaast willen ze dat medewerkers bijvoorbeeld ook doorbetaling krijgen in een derde ziektejaar. Deze regeling was opgenomen in de oude cao maar werd door gemeenten geschrapt tijdens de onderhandelingen.

In het voorjaar van 2022 trokken gemeenteambtenaren en vakbond FNV al aan de bel: er moesten nieuwe onderhandelingen komen voor de cao, die op 1 januari afliep. “De VNG zag echter de noodzaak nog niet en wilde pas in september praten,” aldus Bos. In december liepen deze onderhandelingen spaak.

De staking in Amsterdam is onderdeel van een reeks werkonderbrekingen in verschillende gemeenten. Zo staakten boa’s en vuilnisophalers al in onder meer Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Almere. Vorige week was er een landelijke actiedag in Utrecht.

