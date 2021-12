Staking ME gaat ondanks verbod coronaprotest door in zeer afgeslankte vorm

Beeld ANP

Eerder deze week maakte de politiebond bekend dat de ME zou staken tijdens een coronaprotest vanwege de hoge werkdruk bij de politie, maar donderdag werd die demonstratie door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) verboden.

In een persbericht schrijft de politiebond dat het zondag vermoedelijk toch tot ongeregeldheden zal leiden. De initiatiefnemer van de demonstratie liet eerder al weten dat hij het ‘gezellig zou vinden als er meer mensen komen koffiedrinken op het Museumplein, om daar verder te kunnen kletsen. We verwachten geen 25.000 man meer, maar wel nog vele koffiedrinkers.’

De politiebonden laten de aangekondigde protestactie daarom doorgaan. Wel zal de werkonderbreking worden uitgevoerd in zeer afgeslankte vorm. Dit houdt in dat de opgeroepen ME’ers zich bij aanvang van hun dienst verzamelen voor een vakbondsbijeenkomst van maximaal een uur. Daar zal het idee besproken worden om bij een volgende actie niet direct paraat te staan, maar pas ‘op te treden bij ernstige bedreigingen voor de openbare orde.’

Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt dat er vanuit de gemeente begrip is voor de staking. “In het hele land kampt de politie met onderbezetting en enorme werkdruk. De situatie in aanloop naar zondag wordt in ieder geval heel goed in de gaten gehouden, en de politie is zo nodig inzetbaar om de veiligheid en openbare orde te beschermen.”

De gemeente roept demonstranten op om zondag niet naar de stad te komen en thuis te blijven. Mochten er zich toch demonstranten in de stad begeven, dan zal er ingegrepen worden.