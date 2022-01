Stagiaires Zaanse gevangenis weg na contact met gedetineerden

Beeld Niels Blekemolen

Een stagiaire bezocht buiten werktijd een gevangene in een andere penitentiaire inrichting die daar naartoe was overgeplaatst. De anderen hadden buiten werktijd ‘ongeoorloofd’ contact met gedetineerden door met ze te telefoneren. Volgens NH Nieuws zouden deze telefoongesprekken seksueel getint van aard zijn geweest.

JC Zaanstad stelt dat ‘niet professioneel contact’ met gedetineerden ‘volstrekt onacceptabel’ is en de veiligheid in de inrichting kan schaden. De opleiding van de drie vrouwen is op de hoogte gesteld.