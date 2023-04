Stadsdeel Noord spreekt zich uit tegen erotisch centrum op NDSM: ‘Onderbouwing schiet ernstig tekort’

Het Docklandsplot op de NDSM-werf wordt als mogelijke locatie genoemd voor het erotisch centrum. Beeld ANP

Nadat eerst bewoners, ondernemers en oppositiepartijen zich lieten horen tegen de plannen voor een erotisch centrum, spreken nu ook de stadsdeelbestuurders in Noord zich uit. Voorzitter Brahim Abid (PvdA) en bestuurders Yassmine el Ksaihi (D66) en Esther Lagendijk (GroenLinks) zeggen dat ze de NDSM-werf ‘absoluut geen geschikte plek’ vinden.

Op verzoek van burgemeester Halsema schreef het dagelijks bestuur van Noord dit advies, waarin ze stellen: ‘Onze grootste zorg is dat het aan het besluit ten grondslag liggende locatieonderzoek, het advies van OIS en het advies van de politie ernstig tekortschieten als onderbouwing voor de afweging en het besluit dat Docklandsplot geschikt is voor een dergelijke functie. De scope is te beperkt en gaat uit van te beperkte aannames.’

De drie stadsdeelbestuurders, alle drie van coalitiepartijen, geven hiermee een duidelijke boodschap af naar hun eigen partijen in de raad. Naast bewoners en ondernemers noemen meerdere oppositiepartijen in de gemeenteraad de locatie in Noord namelijk al langer ongeschikt, maar de gemeenteraadsleden van PvdA, GroenLinks en D66 houden hun kaarten nog tegen de borst.

Ov nu al slecht geregeld

De stadsdeelbestuurders in Noord wijzen als eerste naar de bereikbaarheid. De verwachting is dat het centrum jaarlijks 1,3 miljoen extra bezoekers trekt, maar ’s avonds en ’s nachts is het nu al moeilijk om met het ov op de NDSM-werf te komen. Hier komen geen metro’s, na middernacht varen er weinig pontjes en de gewenste brug over het IJ is nog niet in zicht.

De bestuurders zijn ook verrast dat de werf überhaupt alsnog op de lijst is gekomen. Een goed ov-knooppunt was vooraf als belangrijke voorwaarde genoemd en onder meer de NDSM-werf Oost viel in een eerder onderzoek om die reden af als potentiële locatie. ‘Het is ons onduidelijk waarom bij de laatste verkenningen Docklandsplot als kansrijke locatie is aangeduid. De bereikbaarheid is in de tussentijd niet veranderd.’

Geen groen in Noord

De drie bestuurders schrijven ook dat de NDSM-werf momenteel al een parkeerprobleem heeft. Er worden plannen gemaakt voor parkeergarages, maar die zijn met name bedoeld voor omliggende bedrijven als het DoubleTree Hotel of de Smederij. Met een erotisch centrum moeten er meer parkeerplekken komen en ze schrijven dat dit ten koste zal gaan van ruimte voor groen, sport, kunst of evenementen.

Op of rondom de werf worden de komende decennia circa 30.000 woningen, twee basisscholen en andere voorzieningen gebouwd. Het Docklandplot speelt volgens de bestuurders een essentiële rol om de groen- en sportnormen van het stadsdeel te halen.

Het gebied moet ook verbindend werken voor het stadsdeel, maar met een erotisch centrum verwachten ze dat buurtbewoners de wijk juist zullen mijden, terwijl met de toevoeging van groen en sport het tegenovergestelde moet worden bereikt.

Uniek karakter gaat verloren

De NDSM-werf staat bekend als een plek met veel kunst, cultuur en festivals. Het staat internationaal zelfs bekend als creatief, ruig en industrieel, terwijl dit in veel andere delen van de stad moeilijk te vinden is. ‘Met de komst van een erotisch centrum zullen de aantrekkingskracht, de bezoeker en de uitstraling veranderen. De werf zal haar bijzondere karakter verliezen.’

De bestuurders concluderen geen kansen te zien in de plannen voor een erotisch centrum, ze zijn bang dat het de buurt onveiliger maakt en verwachten dat horecazaken zich automatisch gaan richten op doelgroepen die overlast veroorzaken, met mogelijk drugsgerelateerde straatcriminaliteit als gevolg. Ze schrijven ook dat ontwikkelaars op de NDSM-werf zich zorgen maken en dat de wijk minder aantrekkelijk wordt om te wonen.

Stadsdeel Zuid

Het college zegt het advies van Noord mee te nemen in het uiteindelijke besluit voor de definitieve locatiekeuze. Stadsdeel Zuid komt naar alle waarschijnlijkheid pas rond 20 april met een advies. Ook de stadsdeelcommissies van Noord en Zuid komen nog met een advies. Daarna zal de locatie voor een erotisch centrum in de gemeenteraad weer worden besproken, waarna Halsema eind dit jaar een definitieve locatie voorstelt.

