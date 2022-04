Stadionverbod voor Ajaxfan die steward probeerde te zoenen

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Op Dumpert is een foto van een brief geplaatst waarin de ontvanger wordt geattendeerd op het stadionverbod. ‘Op 9 april jl. heeft u de wedstrijd AFC Ajax-Sparta Rotterdam bezocht,’ zo valt te lezen. ‘Tijdens deze wedstrijd heeft u meerdere malen geprobeerd om een steward te zoenen en heeft u een bevel van haar genegeerd.’

In de brief meldt de club dat er melding wordt gemaakt bij de KNVB. De voetbalbond moet beslissen of er een landelijk stadionverbod wordt opgelegd. Ook kunnen zij een boete van 450 euro uitschrijven. Voorsorterend op de uitspraak van de KNVB heeft Ajax alvast besloten dat de man voorlopig niet meer welkom is bij wedstrijden van Ajax. Ook mag hij niet meer naar de supportershome of het trainingscomplex De Toekomst.

Een woordvoerder van de voetbalclub kan niet bevestigen dat de brief op Dumpert dezelfde is als die Ajax heeft verstuurd, maar wel dat het verhaal klopt. ‘Feit blijft dat iemand herhaaldelijk geprobeerd heeft een steward te zoenen, tegen haar wil in,’ meldt de woordvoerder. ‘En dat wordt niet geaccepteerd.’ Verder wil de club er niets over kwijt en laat het aan de KNVB over om een straf te bepalen.