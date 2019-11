Stadhuis Haarlem ontruimd vanwege handgranaat

Het stadhuis in Haarlem werd woensdagmiddag kort ontruimd. Beeld ANP

Ook de directe omgeving van het stadhuis was afgezet, maar inmiddels is het gebied weer vrijgegeven. Het voorwerp is weggehaald door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen wordt al geruime tijd beveiligd, omdat hij wordt bedreigd. Uit welke hoek die dreiging komt is niet bekend. Sinds augustus is zijn beveiliging wel afgeschaald.

Stadhuis #Haarlem #GroteMarkt. Trap waar explosief lag blijft afgezet voor sporenonderzoek. Andere afzettingen opgeheven. Verdacht voorwerp weggehaald door EOD. Lijkt inderdaad om handgranaat te gaan. — POL_KENland (@POL_KENland) 20 november 2019