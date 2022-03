Staatssteun heeft winkelbestand overeind gehouden, maar dat blijft niet zo

De Kalverstraat in Amsterdam. Beeld ANP

“In 2020 zijn veel bedrijven die er toch al niet goed voorstonden, gestopt of failliet gegaan,” zegt winkelanalist Ward van der Stee van ABN Amro. “Maar het afgelopen jaar zijn opvallend veel winkelbedrijven overeind gebleven. Door voorraadsteun TVL en salarishulp NOW konden ze het langer uitzingen, ook als als ze er slecht voor stonden.”

In de jaren voor corona nam het aantal winkels onder invloed van het online shoppen juist steeds sneller af, wat in sommige winkelgebieden tot leegstand leidde. Maar van een trendbreuk is volgens Van der Stee geen sprake. “Het is heel waarschijnlijk dat de daling van het aantal winkels weer zal aantrekken nu de lockdowns voorbij zijn en de steun stopt.”

Dat we weer meer kunnen winkelen, biedt nauwelijks soelaas. “We zien in onze cijfers best dat de consument na de laatste lockdown weer aan het winkelen is geslagen, maar dat voorkwam vóór corona ook niet dat er steeds meer winkels verdwenen.”

Beleveniswinkel

Zeker niet doordat online shoppen in coronatijd een extra impuls heeft gekregen. “Consumenten oriënteren zich nu standaard op internet,” zegt Van der Stee, “en gaan alleen naar de winkel om in hun keuze bevestigd te worden, of om vermaak te vinden. Winkels richten zich steeds meer in als ervaringsplek voor producten die ze online verkopen, of als een beleveniswinkel.” Het vloeroppervlak per winkel neemt daarbij toe.

Zo bouwt modegigant H&M nu in rap tempo vestigingen om voor specifieke doelgroepen en heeft het in een aantal grote zaken in Amsterdam allerlei vertier toegevoegd. Rituals opende hartje coronatijd een pronkwinkel aan het Amsterdamse Spui en online fietsenmerk Veloretti heeft nu ook een fysieke zaak, in De Pijp.

De meeste winkelgebieden in binnensteden zullen daardoor op peil blijven, verwacht ABN. En buurtwinkelcentra blijven profiteren van het vele thuiswerken. Daarentegen zullen secundaire winkelgebieden het lastiger krijgen. “Die zullen zich meer moeten richten op eerst levensbehoeften.

Zeker winkelgebieden die niet afhankelijk zijn van inkomsten van toeristen kunnen misschien al over een maand weer op het omzetniveau van voor corona zijn. Landelijk verwacht Van der Stee pas in de loop van volgend jaar herstel. Maar dat kan ook 2024 worden; door de hoge inflatie en de onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne neemt de kooplust bij consumenten af.

Het aantal zaken van winkelformules in schoenen, elektronica en huishoudartikelen lieten de afgelopen twee jaar wel nog een sterke daling zien. Zo nam het aantal modezaken die onderdeel zijn van een keten 8 procent af, de hoeveelheid schoenenzaken 9 procent en sloot 14 procent van de huishoudwinkels de deuren.