Staatssecretarissen blijven thuis op Prinsjesdag

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Vanwege ruimtegebrek in de Ridderzaal, waar de Troonrede doorgaans wordt uitgesproken, wijken de Eerste en Tweede Kamer voor het ‘feest van de democratie’ dit jaar uit naar de grotere Grote Kerk, waar 270 gasten op 1,5 meter afstand kunnen zitten. Ter vergelijking: normaal zijn er 900 genodigden op Prinsjesdag.

Dat betekende dat het mes in de gastenlijst gezet moest worden. Zo kunnen Kamerleden dit jaar geen gast meenemen, kan het Corps Diplomatique niet komen en is er geen plek voor burgemeesters en topambtenaren. De Hoge Colleges van Staat, zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer, vaardigen alleen de vice-president of president af.

Negen staatssecretarissen

Ook het kabinet wil een steentje bijdragen, zegt een woordvoerder van de Eerste Kamer. “Het kabinet heeft besloten dat de staatssecretarissen thuisblijven.” Erg veel zoden zet dat overigens niet aan de dijk: het kabinet-Rutte III telt zestien ministers en ‘slechts’ negen staatssecretarissen.

Volgens een woordvoerder van minister-president Mark Rutte is ‘de keuze gemaakt’ omdat er in de Grote Kerk ‘een beperkt aantal zitplaatsen is’. De gevolmachtigd ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn tijdens Prinsjesdag wel aanwezig.

Gewone Nederlanders

Ook het koninklijk huis komt met een afgeslankte delegatie. Naast de koning en koningin Máxima, zijn prins Constantijn en prinses Laurentien van de partij. Ook komen er drie leden van de hofhouding mee. Met zeven personen is dat de helft van de reguliere afvaardiging van veertien mensen. Wel is er ruimte voor een stuk of tien gewone Nederlanders, die soms al jaren op een wachtlijst staan.

Prinsjesdag ziet er, afgezien van de locatie, ook anders uit dan anders. Er is geen rijtoer, om publiek te ontmoedigen om naar Den Haag af te reizen, en geen bordesscène. Het koninklijk paar komt per auto naar de Grote Kerk.