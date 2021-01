Staatssecretaris Van ‘t Wout volgt Wiebes op als minister van Economische Zaken

Staatssecretaris Van ‘t Wout. Beeld VVD

Wiebes stapte vorige week per direct op vanwege zijn verantwoordelijkheid in de toeslagenaffaire. Het kabinet viel, maar bleef demissionair aan.

VVD’er Van ‘t Wout volgde medio vorig jaar nog Tamara van der Ark op als staatssecretaris, toen zij doorschoof naar de ministerspost van Medische Zorg. Hij staat in de top 10 van de kieslijst van zijn partij waarvoor hij in 2012 in de Tweede Kamer kwam. In het verleden was Van ‘t Wout politiek assistent van Mark Rutte.

Wiebes nam vrijdag afscheid van zijn ministerspost, toen de toeslagenaffaire tot een politieke ontknoping kwam. “Ik voel mij niet schuldig, ik voel mij heel zwaar medeverantwoordelijk,” zei hij toen. “Ik wil nu oplossingen en geen Haagse perikelen. Daarom heb ik besloten zelf per direct uit het kabinet te stappen. Dan kunnen we dat politieke hoofdstuk overslaan en kan het kabinet op volle kracht naar de oplossingen.” De rest van de ministersploeg gaat demissionair door tot aan de verkiezingen in maart, maar Wiebes wilde daar niet aan.