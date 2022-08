Staatssecretaris Van der Burg verwacht niet dat terrein rond Ter Apel vrijdagavond leeg is

Rond aanmeldcentrum Ter Apel brengen asielzoekers al weken noodgedwongen de nacht in de buitenlucht door. Beeld AP

Van der Burg is in druk overleg met gemeenten om meer opvang te regelen voor de nieuwkomers, maar dat levert volgens hem nog niet het gewenste resultaat op, zei hij voor aanvang van de ministerraad. De verwachting is dat het kabinet vrijdag na de raad met een pakket aan maatregelen komt.

De Groningse burgemeester Koen Schuiling, ook lid van het Veiligheidsberaad, eiste eerder deze week dat er vanaf vrijdag geen asielzoekers meer buiten slapen. De afgelopen nachten sliepen opnieuw honderden mensen buiten, waarbij een record van 700 werd gehaald. Daarom is het volgens de bewindsman ‘zo belangrijk om tot een deal te komen, niet alleen tussen het Rijk en gemeenten maar ook gemeenten onderling. Dat kan stevig helpen’.

Vrijdagavond zal volgens Van der Burg het voorterrein nog niet leeg zijn, tenzij het alsnog zou lukken dat een aantal gemeenten zeggen dat asielzoekers vrijdag nog kunnen komen. “Maar ik was heel erg blij met Apeldoorn, die donderdag zei dat ze bijspringen. Doetinchem gaat dit weekend open, dat gaat ook helpen. Maar we hebben nog op korte termijn extra gemeenten nodig.”

Voor de opvang op middellange termijn zegt Van der Burg nog wat ijzers in het vuur te hebben. Het liefst wil hij geen dwang gebruiken, zoals in Tubbergen, waar een hotel is opgekocht voor asielopvang. Dat was bedoeld voor de langere termijn en levert nu nog niks op, zegt de bewindsman. Ook duurt het langer omdat de gemeente niet meewerkt en er wettelijke procedures doorlopen moeten worden.

Vrijwilligheid levert op korte termijn volgens de staatssecretaris veel meer op. “En ik wil die dwang voor de langere termijn niet inzetten, het kost je ook gewoon veel draagvlak.”

Erbarmelijke situatie

De situatie rond Ter Apel is al weken nijpend. Asielzoekers slapen in de buitenlucht, er zijn opstootjes en vechtpartijen en door de slechte hygiëne waren ziekte en ontstekingen vrijelijk rond op het terrein van het aanmeldcentrum. Woensdag overleed in de sporthal van het aanmeldcentrum een drie maanden oude baby. De doodsoorzaak is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht.

Artsen zonder Grenzen kon de erbarmelijke situatie niet langer aanzien en zette woensdag voor het eerst in haar veertigjarige bestaan een actie op in Nederland.

Internationale media-aandacht

Ook internationaal krijgen de problemen rond Ter Apel veel aandacht. “Baby overleden in noodopvang. Nederlands asielsysteem op de rand van de afgrond,” kopt de Rheinische Post online. Het Belgische VRT schrijft dat de situatie in Ter Apel elke dag erger wordt. “En dat worden ook de buurtbewoners beu.” De omroep laat naast omwonenden, ook asielzoekers aan het woord. Een man vertelt al twintig dagen te wachten. Ook laten mensen zien dat ze ziek zijn of rondlopen met wonden.

Bij de BBC wordt eveneens gesproken over een asielcrisis, waarbij honderden mensen noodgedwongen buiten moeten slapen bij de ontvangstlocatie voor asielzoekers. Niet alleen Europese media berichten over de situatie in Ter Apel. The Washington Post schrijft dat hulporganisaties de omstandigheden waaronder de vluchtelingen verblijven omschrijven als ‘onmenselijk’.