Staatssecretaris Uslu noemt bedreiging dichter Kinderboekenweek ‘onacceptabel’

Pim Lammers

Zondagmiddag laat staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur op Twitter weten dat zij de bedreigingen ‘onacceptabel’ vind. “Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Het gemak waarmee mensen vanachter hun scherm aanklager en rechter spelen, is zorgelijk en schadelijk.”

Ook premier Rutte neemt het op voor de vrijheid van meningsuiting van de auteur. ‘Het vrije woord is een groot goed in onze rechtstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaardbaar,’ aldus de minister-president op Twitter.

Op sociale media werden de afgelopen dagen fragmenten uit een literair verhaal voor volwassenen gedeeld dat Lammers in 2015 schreef, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Dit leidde tot veel boze reacties en doodsbedreigingen aan het adres van de bekroonde auteur. Ook werd hem verweten een ‘pedofilie-activist’ te zijn. De christelijke actiegroep Gezin in gevaar startte een petitie en Wybren van Haga stelde Kamervragen.

“Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard,” liet Lammers zaterdag weten toen hij bekend maakte dat hij de opdracht teruggaf aan de CPNB, de organisator van de Kinderboekenweek. “De aantijgingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan. De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten mij terug te trekken.”

Lammers was in 2018 de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit, voor zijn prentenboek Het lammetje dat een varken is.

Grote verontwaardiging

Boekenkoepel CPNB laat weten ‘met grote verontwaardiging en ontzetting te hebben kennisgenomen van de bedreigingen en het verschrikkelijk te vinden dat een auteur wordt aangevallen. De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs.’

De organisatie stelde eerder heel bewust voor Lammers gekozen te hebben omdat zijn kinderboeken gaan over ‘een zeer actueel thema: als kind jezelf kunnen zijn.’

Lammers kreeg de afgelopen dagen veel bijval van collega’s. ‘Het is verschrikkelijk en absurd dat Lammers bedreigd wordt door horken die geen sikkepit van literatuur begrijpen,’ aldus schrijver Jamal Ouariachi op Twitter. Marijn Hogenkamp, redacteur fictie bij uitgeverij Atlas Contact schrijft op hetzelfde medium: ‘Doodenge tijden, waarin een gesprek over fictie niet langer mogelijk lijkt omdat men niet langer begrijpt wat fictie is; omdat men niet wil begrijpen wat het verschil is tussen de schrijver en wat hij maakt; omdat men sowieso niet wil praten, alleen schreeuwen.’ Kevin Hassing, die afgelopen jaar de prijs van de Kinderjury won, nam het op sociale media eveneens voor Lammers op: ‘Dus omdat ik over piraten schrijf ben ik een piraat? Denk even na voordat je rare dingen roept.”

Ook schrijversvereniging PEN Nederland reageerde ‘met afschuw’ op de bedreigingen. ‘De bedreigingen volgden op een verhaal dat Lammers schreef, gebaseerd op jeugdervaringen van een bekende, en dat gepubliceerd werd in een literair tijdschrift. PEN Nederland veroordeelt de doodsbedreigingen aan het adres van Lammers en vindt het volstrekt onacceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd. Een vreedzame samenleving is onmogelijk zonder literaire vrijheid. We roepen schrijvers uit ons land op zich solidair te verklaren met Lammers en pal voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van literaire expressie te gaan staan.’

