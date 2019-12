Staatssecretaris Snel treedt af na toeslagenaffaire

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) neemt ontslag vanwege de toeslagenaffaire. Dat heeft de bewindsman van D66 in de Tweede Kamer bekendgemaakt, voorafgaand aan een debat over de affaire.

Politici moeten fouten kunnen maken, aldus Snel, maar ‘de schoen begon te wringen’. Hij kan niet verder ‘als uw Kamer niet langer denkt dat ik deel van de oplossing ben, maar deel van het probleem’. Snel vond staatssecretaris van Financiën zijn ‘een enorm eervolle taak om te vervullen. Maar daar komt vandaag een einde aan en daar heb ik vrede mee’.

De toeslagenaffaire draait om de kinderopvangtoeslag van zeker honderden gezinnen, die enkele jaren onterecht is stopgezet. Deze ouders zijn als fraudeur bestempeld en kwamen in grote financiële problemen doordat de Belastingdienst soms wel tienduizenden euro’s terugvorderde.

Afgelopen weken stuurde de Belastingdienst de dossiers van gedupeerden die daarom hadden gevraagd. Deze dossiers waren grotendeels zwartgelakt. Kamerleden vonden dit erg pijnlijk en ook GroenLinks en SGP - die Snel tot voor kort nog steunden - twijfelden hardop of de bewindsman nog kon aanblijven. Een motie van wantrouwen kreeg begin december al steun van een groot deel van de oppositie.

Motie van wantrouwen

In de slepende affaire rond de kinderopvangtoeslagen leek Snel lange tijd het voordeel van de twijfel te krijgen. Begin december overleefde hij nog een motie van wantrouwen. De misstanden vonden grotendeels plaats voor zijn aantreden, en hij was juist bezig schoon schip te maken bij de fiscus, vond ook de Tweede Kamer.

Het duurde evenwel te lang voordat Snel de volle ernst van het probleem onderkende. Controleurs gingen stelselmatig veel te ver bij de aanpak van vermeende fraude en dupeerden zo duizenden mensen. Snel wordt vooral aangerekend dat hij de Tweede Kamer onvolledig en zelfs onjuist over de zaak informeerde. Dat gedupeerde ouders die hun dossiers opvroegen recent enorme multomappen vol zwartgelakte pagina’s ontvingen, leek de druppel.

Toen Snel (49) in 2017 aantrad als staatssecretaris, had hij van alle bewindslieden veruit de minste politieke ervaring. Zijn verdiensten als ambtenaar en bestuurder, achtereenvolgens bij Financiën, pensioenuitvoerder APG, het Internationaal Monetair Fonds en de Nederlandse Waterschapsbank, brachten hem in beeld voor de functie. Maar om die te gaan bekleden moest hij eerst nog lid worden van D66.

Bij de Belastingdienst, het werkterrein van de staatssecretaris van Financiën, wachtte Snel een lastige klus. De fiscus zucht nog altijd onder de nasleep van een mislukte ICT-vernieuwing en een uit de hand gelopen reorganisatie, waarbij veel te veel gekwalificeerde mensen gebruikmaakten van een vertrekregeling.

Lijken uit de kast

Met een beheerste aanpak, door veranderingen stap voor stap door te voeren, probeerde Snel de Belastingdienst weer op de rails te krijgen. Maar er rolden meer lijken uit de kast, waarvan de affaire rond de kinderopvangtoeslagen het meest in het oog sprong.

Tot de successen die onder zijn bewind zijn behaald, rekent Snel in ieder geval de strengere aanpak van bedrijven die slechts in Nederland kantoor houden wegens het milde belastingklimaat. Ook is onder zijn bewind gewerkt aan fiscale maatregelen die mensen en bedrijven tot ‘groenere’ keuzes moeten bewegen en is hij begonnen met de hervorming van de omstreden ‘spaartaks’ in Box 3.