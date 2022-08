Staatssecretaris over noodhulp Artsen zonder Grenzen in Ter Apel: ‘Ben er blij mee’

Honderden asielzoekers slapen buiten voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent vanaf donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is de eerste keer in haar vijftigjarig bestaan dat AzG medische hulp biedt in Nederland. Judith Sargentini, directeur van AzG Nederland, zegt dat medewerkers van de organisatie een bezoek hebben gebracht aan het aanmeldcentrum en toen getroffen werden door de leefomstandigheden buiten de poort.

“Dat we in Nederland noodhulp gaan bieden is omdat de Nederlandse overheid het zo laat afweten,” zegt Sargentini. “De omstandigheden waarin de mensen bij Ter Apel zich bevinden is mensonwaardig.”

Er zouden al veel mensen met huidziekten kampen. AzG wijst erop dat sommige chronisch zieken door hun medicatievoorraad heen zijn en zij nu geen nieuwe medicijnen ontvangen. “Als deze situatie zo doorgaat, kan dit leiden tot medische noodgevallen.”

Volgens staatssecretaris Van der Burg is het aan de ene kant ‘heel erg’ dat AzG naar Ter Apel moet, maar aan de andere kant is hij ‘heel blij’ met de komst van de organisatie. “Want het helpt wel om de kwaliteit daar te verbeteren,” aldus Van der Burg.

Geen dwang

Bij het aanmeldcentrum hebben afgelopen nacht ruim zevenhonderd mensen buiten geslapen, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook dinsdagnacht hebben er in Ter Apel ongeveer zevenhonderd mensen buiten geslapen. Sommigen zeggen al enkele weken buiten te slapen.

Een COA-woordvoerster zegt dat dit inderdaad het geval kan zijn en dat er tot voor kort voor hen wel onderdak was, maar dat velen daar geen gebruik van maakten uit angst hun beurt voor een gesprek met de vreemdelingenpolitie mis te lopen.

“Sinds ongeveer een week is er echt een tekort aan opvangplaatsen en onderdak en slapen mensen noodgedwongen buiten,” legt de woordvoerster uit. “Wij selecteren wel zo veel mogelijk de kwetsbaren uit de groep wachtenden, om hun de schaarse plekken te kunnen geven die vrijkomen met het beetje uitstroom dat er is.”

Het Rode Kruis maakt zich ‘ontzettende zorgen’ over de slechte voorzieningen buiten het aanmeldcentrum. Zo zijn er zijn volgens de hulporganisatie maar een paar wc’s en is er tekort aan hygiëneproducten.

Extra ruimte

Van der Burg is hard op zoek naar extra ruimte voor het onderbrengen van asielzoekers. Hij is hierover in gesprek met gemeenten en zegt te verwachten volgende week nieuws te kunnen melden over een nieuwe opvanglocatie. Hij wil gemeenten liever niet dwingen. “Met dwang schieten we niks op.”

Justitie wil ook graag een tent bij het aanmeldcentrum neerzetten voor de mensen, maar de burgemeester van de gemeente waar Ter Apel onder valt wil dat niet. Van der Burg zegt het standpunt van de burgemeester wel te begrijpen.

De situatie in Ter Apel heeft ook tot koortsachtig overleg geleid in Den Haag, maar van concrete resultaten is nog niets vernomen.