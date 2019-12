Staatssecretaris: ‘Belastingdienst op bezoek bij ouders met zwartgelakt dossier’

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Beeld ANP

Dat zei staatssecretaris Menno Snel van Financiën vrijdag na afloop van de ministerraad. “Bij deze 150 mensen gaan we langs. Ze krijgen vandaag of morgen nog een telefoontje met de vraag of ze daar prijs op stellen.” De D66-bewindsman zei dat het hem een goed idee lijkt als ook managers van de Belastingdienst zo’n huisbezoek afleggen.

De ouders krijgen daarbij volgens Snel waarschijnlijk niet te zien wat er precies onder de zwartgemaakte tekst staat. “Dat is ingewikkeld, maar ze gaan wel toelichten wat er staat.”

Persoonlijk dossier

Snel kwam deze week wederom onder vuur te liggen in de toeslagenaffaire. Ouders, die door de Belastingdienst werden aangemerkt als verdacht van fraude, vroegen hun persoonlijke dossier op. Daarin hoopten zij te lezen waarom zij van fraude met de kinderopvangtoeslag werden beticht. Grote delen van de documenten in die mappen bleken echter met een zwarte stift onleesbaar te zijn gemaakt, tot woede van de gedupeerde ouders.

De Belastingdienst heeft in de persoonlijke dossiers die zij naar gedupeerden van de toeslagenaffaire heeft gestuurd hele pagina's zwartgelakt. Beeld Videostill Renske Leijten

Volgens Snel werden de passages en pagina’s ‘gelakt’ omdat er persoonsgegevens, vertrouwelijke informatie over derden en namen van medewerkers van de dienst Toeslagen in stonden. Snel noemde de ophef die daarover ontstond ‘begrijpelijk’.

Later bleek dat er in de tekst die wel leesbaar was, ook persoonsgegevens van derden te zien waren. Een verontwaardigde Tweede Kamer gaat woensdagmiddag met Snel in debat over de kwestie.

Motie van wantrouwen

Bij het debat van vorige week over de toeslagenaffaire, waardoor honderden ouders in de financiële problemen kwamen omdat zij ten onrechte kinderopvangtoeslagen moesten terugbetalen, overleefde Snel een motie van wantrouwen. De 300 gedupeerden van een van de toeslagenzaken, het zogeheten CAF-11, krijgen nog voor de kerst een vergoeding.