Staatsagent: KLM moet opnieuw kosten besparen om in aanmerking te komen voor coronahulp

Volgens Jeroen Kremers zijn aanvullende maatregelen vanuit KLM nodig om de afgesproken doelen ook na 2022 te halen. Beeld ANP

Dat schrijft Kremers vrijdag aan minister Sigrid Kaag van Financiën. De staatsagent werd najaar 2020 bij KLM benoemd nadat de maatschappij zich tot de overheid moest wenden voor een lening en overheidsgaranties voor commerciële leningen voor in totaal 3,7 miljard euro.

Volgens Kremers heeft KLM in 2020 en vorig jaar door doortastend op te treden ‘ruimschoots’ voldaan aan alle voorwaarden die destijds werden gesteld, zowel op financieel, organisatorisch als op milieuvlak. Ook dit jaar doet de maatschappij het volgens Kremers beter dan was afgesproken.

Maar daarna zijn er zorgen over de concurrentiepositie van de maatschappij, zeker nu de reisbeperkingen vanwege corona veel langer aanhouden dan verwacht. Volgens Kremers, die geen bestuursfunctie bij KLM uitvoert maar alleen toezichthouder is, zijn aanvullende maatregelen vanuit KLM nodig om de afgesproken doelen ook na 2022 te halen, ‘bijvoorbeeld door verdere kostenreducties en een productiviteitsverbetering’.

Klimaatveranderingen

Ook de ‘veranderende kijk op de luchtvaart in verband met klimaatveranderingen’ zet de afgesproken doelen onder druk, meent Kremers. Zo is inmiddels een veel groter deel van de Nederlanders tegen groei van de luchtvaart en dreigen strengere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in te tomen, onder meer met een hogere vliegtaks.

Dat noopt volgens hem KLM tot ‘heroverweging van haar bedrijfsmodel’ en meer flexibiliteit om op zulke veranderingen in te spelen.

Tegelijkertijd constateert Kremers dat de maatschappij duurzaamheidsmaatregelen doorvoert die verder gaan dan in 2020 is afgesproken, waaronder een daling van haar totale CO 2 uitstoot met 15 procent in 2030 ten opzichte van 2005.

Belastingontwijking

Ook moet KLM volgens de staatsagent meer maatregelen nemen om mogelijke belastingontwijking door haar personeel te voorkomen. Doordat vliegend personeel niet zou hoeven te betalen voor ‘internationaal woon/werkverkeer’ kan dat er volgens de toezichthouder toe leiden dat mensen bewust in landen gaan wonen met een ander belastingregime, zoals Ierland of Spanje.

Volgens Kremers woont 11 procent van de KLM-vliegers en 5 procent van het cabinepersoneel buiten Nederland, zo’n 680 medewerkers in totaal. Maar daar zijn ook niet-Nederlandse personeelsleden van de maatschappij in meegerekend. Zo werken er volgens KLM onder meer vijftig Belgische piloten en cabinemedewerkers bij de maatschappij die in België wonen.

“Wij willen vooropstellen dat niet is vastgesteld dat onze medewerkers vanwege belastingontwijking in het buitenland wonen,” aldus de maatschappij. “Het gaat onder meer om collega’s die afkomstig zijn uit het buitenland, in het buitenland zijn aangenomen of een buitenlandse partner hebben.” De regeling voor woon/werkvluchten is volgens de maatschappij conform de Nederlandse wetgeving.

‘Bijzonder ongepast’

KLM, dat zegt met de staatsagent in gesprek te gaan, wijst in haar reactie ten onrechte naar de media die hierover een ‘bijzonder ongepast’ beeld zou schetsen. De maatschappij zegt het ‘vervelend’ te vinden dat daarbij de piloten expliciet worden genoemd, terwijl de berichtgeving is gebaseerd op de rapportage van Kremers (pdf) die vrijdag door minister Kaag aan de Tweede Kamer is gestuurd.