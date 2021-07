Staat wil adoptiekinderen Sri Lanka geen vergoeding betalen

De Hek had een aansprakelijkheidsclaim ingediend namens zijn cliënten, nadat de commissie-Joustra eerder dit jaar ‘structurele ernstige misstanden’ had geconstateerd bij adoptie van kinderen uit het buitenland. Beeld Getty Images

In een brief aan de advocaat wijst het ministerie van Justitie en Veiligheid die aansprakelijkheid af.

De Hek had een aansprakelijkheidsclaim ingediend namens zijn cliënten, nadat de commissie-Joustra eerder dit jaar ‘structurele ernstige misstanden’ had geconstateerd bij adoptie van kinderen uit het buitenland. Zo was er sprake van vervalsing van documenten, kinderhandel, fraude en corruptie. Veel kinderen zijn daarvan de dupe geworden. Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) besloot daarop de adoptie meteen stop te zetten.

De twaalf kinderen uit Sri Lanka zien zich als slachtoffer van deze misstanden en hebben in hun zoektocht naar hun biologische ouders kosten gemaakt voor onder meer dna-testen en reizen. Ook hebben ze psychische schade geleden, aldus De Hek.

“Het is teleurstellend dat de Staat zijn verantwoordelijkheid niet neemt en aansprakelijkheid afwijst,” stelt De Hek. “De commissie-Joustra heeft begin dit jaar geconcludeerd dat de Nederlandse overheid heeft verzuimd haar verantwoordelijkheden en verplichtingen na te komen wat betreft het toezicht houden op adopties, maar de Staat wil hier geen juridische gevolgen aan verbinden richting mijn cliënten. De belangen van de twaalf uit Sri Lanka geadopteerden werden genegeerd toen ze als baby met valse papieren naar Nederland werden gehaald, en hun belangen worden genegeerd nu ze als volwassenen een vergoeding vragen om hun familie in Sri Lanka op te kunnen zoeken.”

De Hek overweegt met zijn cliënten een gang naar de rechter.