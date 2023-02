Staat de literaire vrijheid werkelijk onder druk? ‘Mensen snappen niet meer wat een metafoor is’

Pim Lammers. Beeld -

‘Een vreedzame samenleving is onmogelijk zonder literaire vrijheid,’ zette schrijversvereniging PEN Nederland op haar website, in een reactie op de kwestie rond Pim Lammers. Ook uitgeverijen, collega-schrijvers, boekenkoepel CPNB, premier Mark Rutte en staatssecretaris Gunay Uslu namen het op voor de kinderboekenschrijver, die doodsbedreigingen ontving vanwege een literair verhaal uit 2015, waarin hij de seksuele relatie tussen een kind en een volwassen trainer beschrijft. Zondag maakte Lammers bekend dat hij zich vanwege de intimidaties terugtrekt als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht.

Staat de literaire vrijheid werkelijk onder druk, zoals PEN Nederland beweert? Absoluut, vindt de Amerikaanse auteur Bret Easton Ellis, schrijver van onder meer American Psycho. ‘We leven in een nieuwe puriteinse tijd,’ zei hij zaterdag in De Telegraaf. ‘Mensen nemen alles heel letterlijk, ze snappen niet meer wat een metafoor is. Ze begrijpen niet dat schrijven over een vrouwenhater geen daad van vrouwenhaat is. Of dat schrijven over een racist geen daad van racisme is.’

Perspectief

Het kunnen doorgronden van literatuur vergt een bepaalde ‘leeshouding,’ zegt ook universitair docent Nederlandse Letterkunde Jeroen Dera. “In romans, of iedere andere vorm van fictie, schep je een werkelijkheid die niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de wereld waarin we leven. En waarin de ik-persoon niet dezelfde persoon is als de schrijver.”

Volgens Dera is het verhaal van Lammers dat de steen des aanstoots vormde slecht gelezen door mensen die er een pleidooi voor pedoseksualiteit in zien. “Het is geschreven vanuit het perspectief van een ‘D-pupil’: een jongen van een jaar of 11 of 12, die aangeraakt wordt door zijn trainer en daar van geniet. Dat is een controversieel en ongemakkelijk onderwerp, dus ik snap dat mensen er heftig op reageren. Maar als zij het verhaal goed hadden gelezen, dan hadden ze opgemerkt dat op het einde, in de laatste drie zinnen, een scherpe fluittoon klinkt, waarna de vingers zich van zijn lichaam terugtrekken. Die fluit staat voor de maatschappelijke norm die wordt overtreden. Het verhaal is dus geen verheerlijking van pedoseksuele relaties, eerder een afkeuring ervan.”

Taal- en symboolblindheid

Volgens schrijver Anton Dautzenberg, die het om principiële redenen meermaals opnam voor het bestaansrecht van de inmiddels verboden pedovereniging Martijn, past de rel in een bredere maatschappelijke trend. “Het incasseringsvermogen lijkt in hoog tempo te eroderen. Onwelgevallige meningen worden direct de kop ingedrukt, vooral dankzij het ADHD-karakter van sociale media – er is geen tijd meer voor reflectie.”

Dautzenberg verdiepte zich naar eigen zeggen ruim een decennia in het onderwerp pedofilie, en ziet het vermogen om moeilijke onderwerpen genuanceerd te beschouwen minder worden. Dat wijt hij onder meer aan een toenemende ‘taal- en symboolblindheid’ als gevolg van gebrekkig onderwijs.

Achterlijke idioten

Ook schrijver Jamal Ouariachi hekelt de ‘belabberde’ staat van het onderwijs over literatuur, maar ook de talkshows ‘waar de eerste vraag aan een schrijver steevast is in hoeverre een boek autobiografisch is’. “Dat doet er geen moer toe. Een literair werk is altijd op meerdere manieren te interpreteren. Het gaat mis als mensen hun eigen interpretatie tot absolute waarheid verheffen, in dit geval door te stellen dat Lammers seksueel misbruik bij een kind goedpraat. Dan ga je voorbij aan de meerduidigheid van een literaire tekst.”

Maar Ouariachi wil er ook voor waken om de mensen die Lammers de afgelopen dagen beschuldigden weg te zetten als ‘achterlijke idioten’. “Het uiten van doodsbedreigingen is vanzelfsprekend vreselijk, en helaas een effectieve manier om anderen het zwijgen op te leggen. Maar dat mensen zich druk maken over pedofilie, vanuit een soort oerzorg om kinderen, snap ik. En om die mensen dan maar als debielen te beschouwen die niets van literatuur snappen gaat niet helpen.”

Baudet

Er staat een hoop op het spel, zegt romanschrijver en opiniemaker Stella Bergsma. Deze kwestie gaat om meer dan het Kinderboekenweekgedicht, dit gaat om het vrije woord, vindt zij. “Door sociale media kan iedereen zich mengen in het publieke debat, en dat is goed. Maar sommigen nemen hun eigen mening zo serieus dat ze vinden dat zij mogen zeggen wat ze willen, maar dat anderen hun bek moeten houden. Daar gaat het mis.”

De vrijheid om je binnen literatuur, of iedere kunstvorm dan ook, te uiten zoals je wil moet volgens Bergsma ‘consequent verdedigd worden’. “Dat geldt dus ook voor mensen met wie je het niet eens bent. Thierry Baudet, die nu trouwens niets van zich laat horen, schreef jaren geleden een roman waarin zeer vrouwonvriendelijke passages stonden. Daar mag je van alles van vinden, het kan je smaak niet zijn, en ik heb daar destijds ook grapjes over gemaakt, maar het staat iedere schrijver vrij om binnen de literatuur alles te zeggen.”