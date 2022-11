Staan VVD-leden nog achter de partijtop? Verhit debat over asielkoers verwacht

Is Mark Ruttes wil nog wet binnen zijn eigen partij? Tijdens een verhit VVD-congres zal blijken of de achterban de asielkoers van de partijtop nog duldt. ‘We hebben al die jaren geregeerd, water bij de wijn gedaan, maar het houdt een keer op.’

Nooit eerder in zijn 12-jarige premierschap wachtte VVD-leider Mark Rutte zo’n belangrijk partijcongres als zaterdag in Rotterdam. Niets minder dan zijn gezag staat op het spel. En dat lijkt Rutte ook te beseffen: anders dan in andere jaren spreekt hij al in de ochtend de leden toe, nog voor de inhoudelijke discussie over migratie kan losbarsten. Want dat is hét twistpunt dat de liberalen verdeelt. De grote vraag is: steunt de VVD-achterban nog altijd de koers van partijleider Rutte en, daarmee, die van de Tweede Kamerfractie?

Die sloten met regeringspartners D66, CDA en ChristenUnie een asieldeal waardoor het Rijk gemeenten uiteindelijk kan dwingen om asielzoekers op te vangen. De fractie kwam nog even in verweer, omdat zij vindt dat tegelijkertijd de asielinstroom omlaag moet. Maar Rutte suste, zonder daar beloftes over te doen. Mede omdat D66 en ChristenUnie daar helemaal niet voor voelen. Het was genoeg voor de fractie, maar geldt dat ook voor de partij?

Niet voor de Limburgse VVD’er Teun Heldens en 164 andere andere VVD’ers, die partijgenoten oproepen zich vandaag ‘uit te spreken tegen de asieldwangwet’. “De fractie heeft zich misschien neergelegd bij de zachte beloftes van Rutte, maar dat geldt niet voor veel leden. Die willen echt meer harde afspraken,” zegt Heldens. “Ik ben niet eens de grootste hardliner, maar dit leeft heel breed. We hebben al die jaren geregeerd, water bij de wijn gedaan, maar het houdt een keer op.” Een andere groep van zo’n 60 VVD’ers roept zelfs op tot een totale, ‘(tijdelijke) asielstop’.

Populistische inslag

Maar tegelijk klinkt er ook een ander geluid binnen de VVD. Zo ligt er ook een motie van zo’n tweehonderd VVD’ers, gesteund door jongerentak JOVD, die oproept tot ‘beperking’ van de asielinstroom, maar niet door ‘onhaalbare oplossingen met populistische inslag’, of het verbieden van dwang. “Want als mens schaam ik mij dood als vluchtelingen buiten slapen,” zegt JOVD-voorman Michiel Suijker. Dus snapt Suijker, en met hem zijn medestanders, dat dwang bij asielopvang, als ultimum remedium nodig kán zijn.

Binnen de VVD-top hoopt men vurig dat die motie steun gaat krijgen. Dan loopt het kabinet geen deuk op, kan Rutte verder en is de spreidingswet gered. Toch ligt nog vers in het geheugen hoe tijdens het vorige VVD-congres, in juni, de Tweede Kamerfractie een tik op de vinger kreeg van de achterban. Een stikstofmotie die tegen de fractielijn indruiste, haalde het toen nipt. Het was een trendbreuk met doorgaans saaie congressen, waar de koers van de partijtop met een biertje in de hand werd afgehamerd.

Groot verschil wel met juni: toen mocht ook vanuit huis door VVD-leden worden gestemd. En de VVD-leiding had de indruk dat ‘vooral de ondersteuners van die motie dat wisten’. Nu moet de VVD achterban naar Rotterdam komen. Dat lijkt overigens ook te gebeuren: tegen negenhonderd aanmeldingen vorige keer, staat de teller nu al op vijftienhonderd. “Er staat gewoon veel op het spel,” zegt Eddie Förster, VVD-fractieleider in Breda. “Heel fijn, want dat betekent ook dat we eindelijk weer een beetje die discussiepartij aan het worden zijn.”

De uitkomst bepaalt wel hoe stevig Ruttes mandaat is. Als de VVD-achterban af wil van de spreidingswet, komt de asieldeal met coalitiepartijen van zijn kabinet mogelijk in het nauw.

Hetzelfde liedje

Wat Rutte te bieden heeft voor het terugbrengen van de asielinstroom – volgend jaar naar verwachting 50.000 mensen – weet niemand. De VVD-leider zei vorige week dat hij ‘een heel lijstje met maatregelen’ in zijn hoofd heeft, maar weigerde die te delen. Hij wil die eerst in het kabinet bespreken. “Zodra ik hier iets over ga zeggen... Er zitten hoogleraren geschminkt thuis te wachten om commentaar te geven in praatprogramma’s. Wil ik het een kans geven, doe ik er het beste aan om daar pas met u over te praten als het rond is.”

VVD’er Heldens denkt dat Rutte er met die houding niet gaat komen tijdens het congres. De VVD-partijleider opent de vergadering met een speech, mogelijk om te proberen tot eenheid op te roepen. Heldens: “Wellicht het praatje dat we al twaalf jaar horen. Die van verantwoordelijkheid nemen, concessies moeten doen, et cetera, et cetera. Maar er komt een moment dat VVD’ers het zat zijn. De vraag is: is dat nu?”