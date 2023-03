Spreidingswet eindelijk naar Tweede Kamer, maar opluchting over asielopvang is van korte duur

Staatssecretaris Eric van der Burg wil er ‘alles aan doen’ om te voorkomen dat dit jaar weer asielzoekers buiten slapen in Ter Apel. Beeld ANP

Eric van der Burg is vrijdag na afloop van de ministerraad opgelucht. Na bijna acht maanden steggelen stuurt de staatssecretaris voor Asiel zijn spreidingswet naar de Tweede Kamer. De wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk verdeeld worden over het land. Nu zijn het vooral gemeenten in het noorden en oosten van het land die opvanglocaties openen, terwijl gemeenten in het westen het vaker laten afweten.

Weigerende gemeenten moeten worden verleid: wie structureel meer plekken beschikbaar stelt dan vereist, krijgt een bonus. Helpt dat extraatje niet, dan kunnen gemeenten in het uiterste geval worden gedwongen tot de opvang van asielzoekers. Zo wil Van der Burg op termijn de opvangcrisis bezweren en voorkomen dat er opnieuw vluchtelingen in het gras bij aanmeldcentrum Ter Apel moeten slapen, omdat er voor hen nergens een bed te vinden is.

Ene gat met het andere vullen

De komende tijd is het kabinet nog aangewezen op gemeenten die vrijwillig hun vinger opsteken om asielzoekers op te vangen, in een asielzoekerscentrum (azc) of in tijdelijke ‘crisisnoodopvang’. De wet moet immers nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. “Deze wet gaat ons deze lente en zomer nog niet helpen,” erkent Van der Burg.

Nu wordt het ene gat met het andere gevuld. Zo moet de grote asielboot Silja Europa (1000 plekken) die nu in Velsen ligt, daar nog deze lente weg, besliste de gemeenteraad van de plaats deze week. Er mogen 220 asielzoekers blijven op een kleinere boot, de rest zal door het COA moeten worden verspreid over Nederland. Zoals een sportpark in Nijmegen, waar half april al zes grote paviljoententen moeten staan waarin 1200 asielzoekers kunnen slapen. Die opvang blijft open tot 1 november. Tegelijk gaat een andere, kleinere noodopvang in Nijmegen (200 plekken) weer dicht.

De prognose was dat het COA op 1 april 67.000 opvangplekken nodig zou hebben. Die prognose zal komende week iets naar beneden worden bijgesteld. Toch is de capaciteit ‘nog steeds krap’. “We gebruiken vrijwel alle bedden die we hebben en blijven op zoek naar nieuwe locaties.”

Extra nijpend is de opvang van alleenreizende minderjarige asielzoekers (AMV’s). COA en voogdijorganisatie Nidos luidden daar vorige maand de noodklok over, en zeiden op korte termijn een tekort in opvangplekken voor ‘de meest kwetsbare groep’ te zien. “De situatie is nog steeds spannend,” aldus een woordvoerder van Nidos.

Momenteel zijn er zo’n 54.000 opvangplekken en worden er iets meer dan 52.500 asielzoekers opgevangen. Niet álle capaciteit kan worden gebruikt: als er een gezin van vijf in een zespersoonskamer verblijft, wordt daar meestal niet nog een andere persoon bijgezet. Ook vangen gemeenten nog 7000 asielzoekers op in crisisnoodopvangplekken. De asielopvang komt nog naast de opvang van 72.000 Oekraïense vluchtelingen.

Nieuwe locaties voor boten en tenten

Hoewel het aantal asielzoekers dat zich de afgelopen maanden in Nederland meldde lager was dan in het najaar, zoals elke winter, bleef de bezetting in de azc’s en de crisisnoodopvanglocaties stijgen. Er kwamen simpelweg meer mensen bij dan dat er mensen uit de azc’s konden vertrekken naar een eigen woonruimte. Dat is een weinig florissant vooruitzicht voor de komende maanden, als zich meer asielzoekers zullen gaan melden in Ter Apel.

Van der Burgs opluchting over de wet zal dan ook van korte duur zijn. Nu al is hij ‘aan het bellen en appen’ met gemeenten. “Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe locaties voor boten, tenten of anderszins.” Een aantal gemeenten sluit de crisisnoodopvanglocatie op 1 april. Hij wil er ‘alles aan doen’ om te voorkomen dat dit jaar weer asielzoekers buiten slapen in Ter Apel.

Een speciaal pakket van veertien maatregelen moet ervoor zorgen dat er voor 1 juli nog 19.000 extra opvangplekken zijn, zo schreef Van der Burg vorige week aan de Tweede Kamer. Volgens het COA gaat het daarbij onder meer om het uitbreiden van hotelopvang en het neerzetten van flexwoningen naast azc's. De staatssecretaris baalt er ook van dat sommige gemeenten per se geen alleenstaande mannen in hun opvang willen. “Het leidt ertoe dat 1.200 plekken niet inzetbaar zijn. Dat kunnen we ons niet veroorloven.”

Kritiek op wet

Van der Burg hoopt dat gemeenten met de nieuwe wet in het vooruitzicht over de brug komen. Gemeenten die nu al méér structurele opvangplekken creëren dan van hen wordt verwacht, krijgen de bonus zodra de wet ingaat namelijk met terugwerkende kracht.

Op die wet kwam vorige maand nog wel harde kritiek van de Raad van State. De belangrijkste kabinetsadviseur van het land noemde de wet ‘complex’ en mogelijk onuitvoerbaar. Van der Burg heeft nauwelijks iets gedaan met de kritiek, omdat hij dan de steun voor de wet zou verliezen. In de coalitie werd maandenlang onderhandeld over de wet, die met name gevoelig lag bij Van der Burgs eigen VVD. “Als ik het advies had opgevolgd, was ik de meerderheid in de Tweede Kamer kwijtgeraakt. Dan was er helemaal geen wet. Ik moest kiezen tussen het goede en het beste.”