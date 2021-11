Sportscholen en zwembaden balen van coronapas: ‘Iedereen controleren? Dat gaat gewoon niet’

Beeld Nosh Neneh

Vooral sportscholen reageren heftig. “De coronapas is toch een vorm van discriminatie,” zegt een medewerker van de Health Club Jordaan. “Terwijl mensen juist moeten blijven werken aan hun gezondheid. Ik ben bang om leden te verliezen. Een aantal heeft al gezegd hun abonnement op te zeggen zodra de pas wordt ingevoerd.”

Medewerker Lorenzo van Fitness 365 in Zuidoost zegt telefoontjes te krijgen van leden die zich willen uitschrijven. “Mensen die niet gevaccineerd zijn, vertikken het om hun abonnement aan te houden. Vorig jaar tijdens de lockdown hebben we al veel mensen zien vertrekken, en nu gaat dit weer gebeuren. Ik verwacht dat uiteindelijk zo’n 30 procent van de leden weggaat. Door de coronapas gaan we misschien wel failliet.”

Ook Charlotte Maris van sportschool Kracht in de Houthavens baalt flink. De sportschoolhouder denkt dat de coronapas drempelverhogend werkt voor haar leden. “Ik wil mensen fitter maken, maar door zo’n pas wordt sporten ontmoedigd. Ik kan niet geloven dat het kabinet dit echt doorzet.” Volgens Maris heeft er bij haar sportschool nog nooit een besmetting plaatsgevonden. “Vooral omdat leden sinds het weer mocht op 1,5 meter afstand van elkaar sporten. We hebben alles onder controle. Voor ons voelt het vreemd om alsnog te vragen naar een coronapas.”

Maris vindt het pijnlijk om mensen te moeten weigeren. “Maar aan de andere kant wil ik de regels blijven volgen. Als jonge ondernemer kan ik niet het risico lopen om een boete te krijgen.”

Geen ramp

Ook de Hortus Botanicus moet nu gaan werken met een coronapas, wat ze al deden binnen de horeca bij de botanische tuin. Geen ramp, volgens directeur Carlien Blok, want de Hortus is erop voorbereid. “We hadden tijdens de eerste lockdown al een draaiboek gemaakt, en dat hebben we telkens aangepast aan de actualiteit. Ik verwacht weinig problemen. Wel gaat het nu om grotere aantallen, dus zullen we meer vervelende discussies moeten voeren met mensen. Je moet toch uitleggen dat hoewel ze in de openlucht zijn, ze toch hun QR-code moeten laten controleren. Ik vind het ook sneu dat sommige mensen nu de Hortus niet kunnen bezoeken.”

Ze hoopt heel erg dat mensen, ondanks de nieuwe maatregelen, blijven langskomen. “We zijn erg lang dicht geweest, en dat hebben we flink gevoeld. We hebben alle bezoekers heel hard nodig.”

Blok verwacht niet dat er plots flinke rijen ontstaan. “De mensen komen meestal redelijk gespreid over de dag, en bij drukkere evenementen roosteren we extra personeel in.”

Gesloten deuren

Zwembaden en zwemscholen maakten via een aantal overkoepelende organisaties bekend dat ze niet gaan meewerken aan het checken van een QR-code. Volgens de organisaties sluit een dergelijke maatregel een grote groep zwemleerlingen buiten. Daarbij is het praktisch gezien niet haalbaar door grote personeelstekorten. Ook levert het een ‘stroom aan opzeggingen’ op.

Dat beaamt Leobard Hinfelaar, eigenaar van zwemschool Bubbels in Oost. “Zo’n coronapas is echt een megaklus. Iedere zaterdag ontvangen we zo’n driehonderd kinderen en dat betekent ook ontzettend veel ouders. Die kunnen we niet allemaal controleren. Dat gaat gewoon niet.”

Volgens Hinfelaar waren ouders enthousiast nu ze sinds een maand weer naar binnen mochten. Om hun kinderen te zien zwemmen, maar ook om te helpen voor en na de les. “We hebben anderhalf jaar lang de kinderen bij elke les begeleid met uit- en aankleden. Ouders willen dit natuurlijk het liefst zelf doen, en wij moesten hiervoor extra mensen in dienst nemen. En nu lijkt het weer zo te worden. Ik word er gewoon heel erg moe van.”

Onwenselijk

Marco Rodie, voorzitter van de Vereniging Yogascholen Nederland en eigenaar van yogaschool Thrive Yoga, kan nog niet zeggen of de yogascholen eenzelfde beslissing gaan nemen. “Maar yogascholen zitten er niet op te wachten. Vooral voor kleine scholen, die bestaan uit een of twee docenten, wordt het organisatorisch erg lastig.”

Nog belangrijker, zegt Rodie, is dat de yogascholen ‘geloven dat sport, beweging en een gezonde levensstijl de manier is om de druk op de zorg te verminderen’. “Een coronapas verhindert mensen om frequent te sporten, en heeft dus een averechts effect. Ik heb de eerste mail al binnen van iemand die niet gevaccineerd is, en zich afvraagt of wij gaan vragen naar de coronapas.’

Knippen met mondkapje op

Voor kappers geldt een andere regel: klanten moeten voortaan weer een mondkapje dragen. Ilona van Vliet, eigenaresse van Houtman Kappers in de Utrechtsestraat, baalt daar vreselijk van. “Het is hartstikke benauwd, de hele dag dat ding op. Ik krijg er uitslag van, en kan mijn klanten niet verstaan. En het knipt verschrikkelijk irritant. Ik zou nog liever die QR-codes controleren, eerlijk gezegd. En dan werken zonder mondkapje. Maar dat mag dan weer niet.”