Sportondernemer Henny Cruijff (78) overleden

Henny Cruijff in 2007, op het dakterras van zijn woning in Amsterdam. Beeld Fotografie René Bouwman/ANP

Cruijff was de oud-eigenaar van sportwinkel Smit Cruyff Sportspecialisten aan de Elandsgracht. Hij had de zaak in 1968 overgenomen van zijn twee jaar jongere broer Johan. In 1998 verkocht hij de zaak, die nog altijd bestaat.

Cruijff, de vader van socialite Estelle Cruijff, speelde in het jeugdteam van Ajax, maar brak nooit door als profvoetballer.

Hij wordt in besloten kring begraven.

