‘Spookwoning’ Bert Haanstrakade gesloten na vondst volautomatisch wapen

Een woning aan de Bert Haanstrakade op IJburg is op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. In de woning die bewoond werd door iemand die er niet stond ingeschreven – een spookburger –, trof de politie onder meer drugs en een volautomatisch vuurwapen aan.