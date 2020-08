Spijt en streep eronder: vergiffenis voor bruiloftsfoutje minister Grapperhaus

Geen wittebroodsweken voor minister Grapperhaus, maar gewoon aan het werk op het Binnenhof. Beeld ANP / Phil Nijhuis

De bruiloft van minister Grapperhaus is memorabeler dan de gemiddelde dag om nooit te vergeten. Op foto’s in weekblad Privé is te zien dat de 35 bruiloftsgasten vorige week zaterdag in Bloemendaal en Amsterdam niet altijd 1,5 meter afstand hielden. Dat is munitie voor verwijten aan de bewindsman van Justitie die overtreders van die regel eerder ‘asocialen’ heeft genoemd.

Hoewel Grapperhaus aanvankelijk sussende woorden sprak (‘De regels zijn voortdurend in de gaten gehouden’), kwam er alsnog een spijtbetuiging. “Het spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven.”

Hij vindt zichzelf nog steeds geloofwaardig als minister, ook als hij binnenkort bij een persconferentie Nederland nog eens moet wijzen op het belang van de regels.

Rode Kruis

Ook premier Mark Rutte wilde er vrijdag een streep onder zetten. “Het is fout gegaan en hij heeft spijt betuigd. Maar wat mij betreft staat zijn geloofwaardigheid niet ter discussie, ook omdat hij onder ogen heeft gezien dat iets niet is goed gegaan.”

Grapperhaus zou al genoeg gestraft zijn met alle beroering. “Er ligt een schaduw over zijn huwelijk.” Over het al dan niet aanblijven van Grapperhaus ‘is niet gesproken’, aldus de premier. Dat gewone Nederlanders een boete voor het overtreden van coronaregels na een ‘sorry’ kunnen verscheuren, vindt Rutte geen optie. “Nee, de regels zijn er niet voor niets.”

De premier zei dat Grapperhaus geld heeft overgemaakt aan het Rode Kruis. Twee keer 390 euro, de boete die staat op het overtreden van de regels, namens hemzelf en zijn bruid. “Om zo zijn spijt te betuigen.”

Rutte wist overigens, net als de meeste ministers, helemaal niets van de bruiloft. Op de dag zelf kreeg hij een kaartje dat Grapperhaus hoopte het feest volgend jaar nog eens groter over te doen. Alleen voor staatssecretaris Ankie Broekers-Knol was er wel een rol: zij voltrok het huwelijk als buitengewoon ambtenaar.

Het ogenblik waarop de groepsfoto werd genomen was een ‘momentopname’ van onachtzaamheid, meent vriend en wijnjournalist Harold Hamersma. Grapperhaus herhaalde volgens hem op de bruiloft tot vervelens toe dat zijn gasten 1,5 meter afstand tot elkaar moesten houden. “Hij bleef erop hameren: afstand, afstand, afstand!”

Volgens Hamersma ging het op de huwelijksdag alleen mis tijdens het nemen van de groepsfoto. “De fotograaf liep buiten en vroeg of we even met z’n allen bij elkaar wilden staan. Dat was het. Binnen twee minuten was het klaar.”

Gebakjes

De gepubliceerde foto van het te nabije bordesmoment zorgde er wel voor dat de bom barstte. Hij kwam uitgerekend naar buiten op de dag dat Ierse Eurocommissaris Phil Hogan moest aftreden omdat hij de Ierse coronaregels had overtreden. Zo’n terugtreden lijkt Grapperhaus bespaard te blijven.

Kamerleden van de oppositie die de laatste weken het kabinet geregeld de maat namen, blijven nu stil. Alleen Thierry Baudet (FvD) heeft gevraagd om het aftreden van de minister. De op dit dossier zwijgzame Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) willen van het privémoment ‘geen politiek maken’, klinkt het. Het mag oerdom zijn, maar dat is geen politieke hoofdzonde.

Toch kan de bruiloft Grapperhaus alsnog achtervolgen. De Tweede Kamerleden Geert Wilders (PVV) en Henk Krol hebben geopperd alle opgelegde coronaboetes kwijt te schelden, nu de ‘geloofwaardigheid’ van de daarvoor verantwoordelijke minister is ‘aangetast’. Een Rotterdamse advocaat schreef al een brief van die strekking: zijn vier cliënten kregen een boete (en strafblad) na het gezamenlijk eten van wat gebakjes op een bankje, buiten. Afgewikkeld is het bruiloftsfoutje allerminst.