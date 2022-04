Sparta-voetballers Beugelsdijk en Meijers aandeelhouder in illegaal gokbedrijf

Sparta-voetballer Tom Beugelsdijk kocht aandelen in Edobet. Beeld ANP

Dit schrijft het AD, dat stelt de koopcontracten en banktransacties in handen te hebben.

Het gaat om het inmiddels opgeheven gokbedrijf Edobet, dat de afgelopen jaren in het zicht kwam van politie en justitie. Die koppelen de goksite aan de vermeende criminele organisatie van Piet S. alias de ‘Haagse godfather’.

Het AD onthulde in november vorig jaar dat Dirk Kuyt en Wesley Sneijder door de recherche zijn verhoord. In afgeluisterde gesprekken hoorde de politie dat ‘Dirk Kuyt soms 25 ruggen (25.000 euro, red.) per dag speelt’. Kuyt gaf bij de politie toe bij Edobet gegokt te hebben, en dat hij de winst cash meekreeg bij een tankstation.

Bij Edobet, opgericht in 2017, was het mogelijk te gokken op sportwedstrijden en was een online casino. De site opereerde vanaf Curaçao en had daar een vergunning die niet in Nederland geldig was. Gokken is in Nederland alleen toegestaan bij aanbieders met een vergunning, zoals Toto. In april vorig jaar trad de nieuwe wet Kansspelen op afstand in werking, waardoor aanbieders in aanmerking konden komen voor een vergunning. Vóór die tijd speelden honderdduizenden Nederlanders via illegale buitenlandse aanbieders. De Kansspelautoriteit trad niet op tegen individuele spelers.

Eredivisie-voetballers aandeelhouder van illegaal gokbedrijf

Nu blijkt dat de betrokkenheid van profvoetballers bij Edobet nog vele malen groter is dan gedacht. De Spartanen Beugelsdijk en Meijers kochten respectievelijk 1 en 2 procent van de aandelen in Edobet. Beugelsdijk sloot in april 2017 een overeenkomst waarin hij afsprak dat het aandeel na afloop van zijn profcarrière wordt geleverd. De betaling zal gaan via het speciale pensioenfonds voor voetballers. Meijers tekende ook in april 2017 en maakte een bedrag van 20.000 euro over voor aandelen. Later maakte hij nog eens 56.000 euro over naar een bankrekening die wordt gekoppeld aan Edobet.

Daarnaast blijkt dat Edobet meerdere profvoetballers aandelen heeft aangeboden. Zo vertelde Ricardo Kishna van ADO Den Haag in een politieverhoor dat ook hij een aandelencontract kreeg aangeboden, dat hem 50.000 euro zou kosten. De voormalig Ajacied zei bij de politie dat hij deze overeenkomst niet heeft getekend. Wel geeft hij toe dat hij gegokt heeft bij Edobet. “Als ik won dan kreeg ik dat geld cash uitbetaald.” Hij stelt dat hij niet op wedstrijden uit zijn eigen competitie heeft gegokt. Gokken op wedstrijden uit de eigen competitie is niet toegestaan volgens de regels van voetbalbond KNVB.

Clasie maakte 30.000 euro over naar Edobet

AZ-voetballer en Oranje-internationaal Jordy Clasie werd om die reden vorig jaar geschorst. Opvallend zijn daarom twee banktransacties die Clasie in 2019 deed: hij boekte in totaal 30.000 euro over naar een bankrekening van de eigenaar van Edobet. Onduidelijk blijft of hij ook gegokt heeft bij de goksite. Vragen wil hij niet beantwoorden, zo laat zijn zaakwaarnemer weten. Ook twee voormalig ploeggenoten van Beugelsdijk en Meijers springen eruit: Thomas Meissner en Mike Havenaar. Zij maakten respectievelijk 30.000 en 22.000 euro over. Ondanks herhaalde contactverzoeken hielden de twee zich onbereikbaar.

De KNVB stelt in een reactie: “Het is absoluut zorgelijk dat profvoetballers gokken bij illegale gokbedrijven en/of aandeelhouder zijn in een (illegaal) gokbedrijf. Illegale goksites zijn sowieso verboden. Als spelers dan aandeelhouders zijn, maken ze eigenlijk onderdeel uit van een illegale en dus verboden organisatie. Indien dat enige relatie heeft met het voetbal, zou dit ook kunnen worden aangemerkt als het schaden van de belangen van het voetbal en dat is een tuchtrechtelijke overtreding.” De KNVB zegt geen mededelingen te kunnen doen over de vraag of onderzoek wordt gedaan naar de twee spelers.