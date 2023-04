Spargozangeres Lilian Day Jackson (63) overleden

Spargo. Beeld ANP

‘Ik ben je zo dankbaar voor alles wat je mij hebt gegeven’, staat er onder een zwart-witfoto waarop Bemshi haar moeders hand vasthoudt. ‘Met veel verdriet en pijn moet ik vertellen dat mijn prachtige moeder op 24 april is komen te overlijden. Ze is rustig vertrokken met haar familie om zich heen.’

De in New York geboren Jackson werd bekend als zangeres van de formatie Spargo, die met name in de jaren tachtig een aantal hits scoorde. Het bekendste nummer was ‘You and Me’, dat het tot nummer 1 in de Nederlandse hitlijst schopte. In 1985 stopte de band ermee, hoewel er later nog wel reünie-optredens zouden volgen.

Jacksons stiefvader was Art Blakey, een beroemde Amerikaanse jazzdrummer die werkte met onderen anderen Thelonious Monk en Miles Davis. In de jaren 80 speelde Jackson nog een gastrolletje in de tv-serie Kanaal 13.