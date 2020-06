Spannende stemming senaat over motie van afkeuring Ollongren

Kajsa Ollongren. Beeld ANP

De motie volgde op twee moties waarin de senaat haar opriep de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli tijdelijk te stoppen in verband met de coronacrisis. De minister weigert dat.

Het spant erom of de motie van afkeuring wordt aangenomen. In de senaat zijn de coalitiepartijen in de minderheid, met 32 van de 75 zetels. SGP en de fractie-Otten steunen het beleid van Ollongren, maar die vier zetels extra zijn niet voldoende om de moties weg te stemmen. Op verzoek van de VVD is de stemming dinsdag hoofdelijk.



Anders dan bij de eerdere twee moties, heeft Forum voor Democratie (tien zetels) de motie van afkeuring niet mede-ingediend. Fractievoorzitter Paul Cliteur stelt dat de senatoren zelf kunnen bepalen hoe ze gaan stemmen. Vandaag vergaderen ze erover.

Huurstop

SP-senator Tiny Kox zei afgelopen week dat hij er niet op uit is om Ollongren weg te sturen. Hij wil dat ze alsnog actie onderneemt en tot een huurstop of een soortgelijke maatregel besluit.

Ollongren wil geen algehele huurbevriezing maar zet in op hulp van verhuurders aan huurders die echt in financiële problemen komen. Daarnaast heeft ze enkele andere maatregelen getroffen en sluit ze meer actie niet uit.

Een motie van afkeuring of van wantrouwen wordt vrijwel nooit ingediend in de Eerste Kamer.