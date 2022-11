Spaghetteria rekent 1,50 euro energietoeslag

De vestiging van Spaghetteria in de Jan Pieter Heijestraat. Beeld Daphne Lucker

Enkele bezoekers van pastaketen Spaghetteria keken vreemd op toen zij na het eten 1,50 euro ‘energietoeslag’ per persoon moesten afrekenen. De keten moet net als alle horecazaken zien om te gaan met explosief gestegen energieprijzen.

Veel ondernemers kiezen ervoor om de reguliere prijzen te verhogen, maar Spaghetteria gooit het over een andere boeg. “We hopen dat de energiecrisis van zo kort mogelijke duur is,” zegt eigenaar Oskar Heijdelberg. “En als je de prijzen eenmaal hebt verhoogd, ga je die in de praktijk eigenlijk nooit meer verlagen. Wij willen de boel niet bedonderen op het moment dat de energieprijzen weer dalen. Dus zodra het kan, laten we de energietoeslag weer vallen.” Overigens dekken de extra inkomsten maar zo’n zestig procent van de gestegen energieprijzen, zegt Heijdelberg.

Moeilijke keuzes

Momenteel is het aantal Amsterdamse zaken met een vergelijkbare maatregel op de vingers van een hand te tellen, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). “Veel ondernemers hebben er weinig vertrouwen in dat de kosten binnenkort weer dalen. Zij kiezen er daarom voor om de kostenstijging in de prijzen te verwerken.”

Er moeten hoe dan ook moeilijke keuzes worden gemaakt, zegt de KHN. Restauranthouders moeten een manier vinden om de kostenstijging aan te kunnen, zonder zichzelf uit de markt te prijzen. “Wij hebben daarom alle begrip voor de keuze om een extra toeslag in rekening te brengen. Maar de trend is dat restaurants hun prijzen verhogen. Vanaf 2023 geldt natuurlijk wel een prijsplafond voor energie, maar het is nog aftasten hoe dat de kosten gaat drukken voor horecaondernemers.”

Op een enkele negatieve reactie na, hebben de meeste gasten begrip en zelfs sympathie voor de maatregel, zegt Heijdelberg. “Het gaat ook om bewustwording. We willen aantonen wat er speelt, waar mensen precies voor betalen. En eigenlijk doen we niets anders dan normaal, namelijk de prijs berekenen op basis van wat het kost om de gasten te bedienen.”

