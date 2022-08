Spaanse chauffeur dodelijk ongeval Nieuw-Beijerland langer vast

Bloemen op een tijdelijke gedenkplek voor de slachtoffers van het dodelijk ongeluk in Zuidzijde. Beeld JEFFREY GROENEWEG/ANP

De 45-jarige chauffeur wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel, meldt het Openbaar Ministerie. Bij het drama kwamen zaterdagavond op een buurtfeest zes mensen om het leven, zeven aanwezigen raakten gewond, onder wie kinderen.

De Spaanse chauffeur wordt medisch onderzocht, zijn bloed is afgenomen om te zien of hij medicatie heeft gebruikt en er wordt gekeken of hij ten tijde van het ongeluk niet heeft getelefoneerd of op andere wijze was afgeleid.

Het OM wil dat de man nog langer blijft vastzitten, heeft het al laten weten, maar het is de vraag wat de chauffeur juridisch gezien te wachten staat, zegt advocaat Bert Kabel, gespecialiseerd in verkeersstrafrecht. “Alles hangt af van de feiten. Had hij drugs of medicijnen in zijn bloed? Was hij in de weer met zijn telefoon? Hoe was de technische staat van de vrachtwagen? Daar zal zorgvuldig onderzoek naar worden gedaan. Dit is typisch zo’n kwestie waarbij politie en justitie niets aan het toeval overlaten.”

De zwaarste straf binnen de Wegenverkeerswet is negen jaar cel. “Maar dat krijg je niet zomaar, dan moet écht het nodige aan de hand zijn. In de praktijk wordt het nooit opgelegd.”

Bewijsbaarheid

Maar wat als de chauffeur niet onder invloed van verdovende middelen was, geen telefoon in zijn hand had en in een vrachtwagen reed waar niets aan mankeerde? En geen enkele ‘substantiële verkeersfout’ aan het licht komt? “Dan heb je eigenlijk alleen het verwijt dat hij van de dijk is gereden. Misschien omdat hij wilde remmen, maar per ongeluk gas gaf? Een fout, zeker, maar hoe weeg je dat juridisch? Dan kom je mogelijk bij een lagere variant van schuld uit. En dat heeft gevolgen voor de straf.”

Als het over bewijsbaarheid gaat, moeten rechters volgens Kabel alléén inzoomen op misdragingen. “Stel: je komt op een voorrangskruising aan, let héél even niet op en veroorzaakt een dodelijk ongeval. Het is dan aan de rechter om te kijken wat je écht fout hebt gedaan. Dat iemand komt te overlijden, betekent nog niet dat de automobilist roekeloos was.”

Maar, ziet Kabel, rechters zijn niet blind voor maatschappelijke onrust. De advocaat begint over het verkeersdrama dat zich negen jaar geleden in Meijel voltrok. Een automobilist reed toen drie mensen dood – opa, oma en een kleindochter. De rechter legde hem een taakstraf op, een vonnis dat de vader van het meisje niet kon geloven: hij reageerde door een stoel naar de rechter te gooien. De man kreeg bijval uit het hele land. In hoger beroep werd de automobilist – hij reed ten tijde van het ongeval te hard – alsnog vijftien maanden cel opgelegd. “Het zou niet mogen, maar ik denk dat de ophef heeft meegewogen. Dat in Zuidzijde zes personen zijn overleden, zal meetellen. Daar kun je op rekenen.”