SP wil ‘opvallen’ met steun voor omstreden stikstofwet

Al maanden probeerde landbouwminister Schouten steun te vinden voor de stikstofwet, die moet regelen dat de natuur in Nederland fors minder te lijden krijgt onder stikstofuitstoot. Een hoofdpijndossier, want bouwprojecten lopen al anderhalf jaar vertraging op sinds de rechter het natuurbeleid van de overheid afschoot.

Omdat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, moest Schouten op de koffie bij de oppositie. Ze hoopte PvdA of GroenLinks over te halen – een van die partijen was al genoeg om haar plannen aan een meerderheid te helpen.

GroenLinks vindt de wet echter te slap: Kamerlid Laura Bromet kwam zelfs met een eigen wetsvoorstel met fiks hogere natuurdoelen. En omdat GroenLinks en PvdA de laatste tijd innig samenwerken, viel ook bij PvdA-leider Asscher niets te halen.

Derde partij hapt wél

Tot verbazing van Schouten bleek de derde linkse partij – de SP – wél te happen. “De SP sneeuwt de laatste tijd onder in de media, het gaat vooral over de linkse samenwerking tussen PvdA en GroenLinks,” zegt een Haagse bron. “Dit was de kans voor Marijnissen om op te vallen en te laten zien dat zij verantwoordelijkheid wil nemen.”

SGP en 50Plus haakten ook aan, waarna de buit binnen was. De SP heeft onder meer geregeld dat de natuurdoelen in de stikstofwet iets omhooggaan. Zo wilde het kabinet niet verder gaan dan 26 procent stikstofreductie in 2030. Dat blijft zo, maar er is wel een nieuw doel bijgekomen van 50 procent reductie in 2035.

Het kabinet deed verder de toezegging 20 miljoen euro extra uit te trekken voor zorgbuurthuizen: hofjes met woningen voor ouderen die te goed zijn om naar een verpleeghuis te gaan, maar te slecht om thuis te blijven. Ook 50Plus wilde dit. Die partij was niet nodig voor een meerderheid. “50Plus vond het gewoon leuk om aan de onderhandelingstafel te zitten,” aldus een kabinetsbron.

De SGP is eigenlijk geen voorstander van strengere stikstofeisen, maar doet mee omdat een grote groep boeren wordt ontzien in de nieuwe wet.

Partij krijgt ervan langs

In de Kamer kreeg de SP er donderdag flink van langs. “Mijn hart is een beetje gebroken,” zei Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). Milieu- en natuurorganisaties zijn kritisch: zij denken dat de rechter opnieuw een streep door de wet zal zetten, omdat de natuur onvoldoende wordt beschermd.

Volgens Marijnissen is de aangepaste stikstofwet ‘een stuk beter’ dan de wet die er eerst lag. “Als SP hebben we altijd geklaagd dat het kabinet te lang deed over de stikstofaanpak,” zegt ze. “Door onze steun gebeurt er nu eindelijk wat. Dat is hoognodig.”