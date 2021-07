SP start meldpunt voor mensen op zwarte lijst Belastingdienst

SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Wij willen van mensen weten welke problemen zij hebben ervaren.’ Beeld ANP

De Belastingdienst hanteerde jarenlang een automatisch systeem om fraude te signaleren, maar veel mensen werden als mogelijk fraudeur bestempeld zonder dat duidelijk was waarom. Ook ouders in het toeslagenschandaal stonden op deze zwarte lijsten.

De partij wil het meldpunt gebruiken om ervaringen van gedupeerden te verzamelen. “Wij willen van mensen weten welke problemen zij hebben ervaren omdat zij op deze lijsten stonden,” aldus SP-Kamerlid Renske Leijten in een verklaring op de site van de SP. Volgens haar is niet iedereen op de lijst zo ‘diep in de ellende gestort’ als de toeslagenouders, maar lopen de mogelijke gevolgen uiteen. Zo hebben mensen extra controles gehad of moesten bijvoorbeeld de zorgtoeslag terugbetalen.

De SP gaat ook advies geven aan melders hoe ze meer informatie kunnen opvragen, ‘want mensen hebben daar recht op’.

‘Onacceptabel’

Inmiddels is het gebruik van de lijsten stopgezet. De meer dan 200.000 mensen die erop stonden, onder wie bijna 1800 jongeren, krijgen daarover een brief van de Belastingdienst.

Wie op de lijst stond, kwam bij een schuld van meer dan 10.000 euro niet in aanmerking voor schuldhulpverlening of een betalingsregeling omdat hij of zij niet ‘te goeder trouw’ zou zijn. Veel toeslagenouders liepen hoge schulden op omdat ze onterecht toeslag moesten terugbetalen.

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) noemde de gang van zaken eerder al ‘onacceptabel’. Er komt een onderzoek hoeveel mensen schade hebben ondervonden. De resultaten worden in september verwacht.