SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Identiteitspolitiek is een cadeautje voor rechts’

De werkkamer van Lilian Marijnissen hangt vol met oude SP-verkiezingsposters. Ook die uit 1989, waarop zij als kleuter voor op de fiets staat afgebeeld met haar vader Jan, de toenmalige lijsttrekker. Ze herinnert zich die fotosessie nog goed. “Het zitje was eigenlijk te klein voor me. En terwijl ik daarin gepropt zat, moesten we wel tien keer op en neer fietsen tot de fotograaf tevreden was.”

Ze wordt nog vaak geplaagd met de foto. In 1989 haalde de SP geen zetels. “Met jouw foto op een poster scoren we niet, jennen ze me dan.” Vader Jan haalde ooit 25 zetels, Marijnissen nu negen. Altijd weer die vergelijking. Ze is het gewend, zegt ze. “Maar de kritiek dat ik hier alleen zit omdat ik de dochter-van ben, hoor ik gelukkig eigenlijk nooit meer.”

Na vijf jaar leiderschap vond Marijnissen het tijd voor een boek: De winst van eerlijk delen. Uit de persoonlijke gedeelten blijkt dat haar moeder haar inspireerde om de politiek in te gaan. “Mijn vader was veel weg door zijn werk. Ik groeide vooral op met mijn moeder, zíj was mijn grote voorbeeld. Zij ging bij ons in Oss van deur tot deur voor donaties om een grote speeltuin te bouwen. Die staat er nog steeds en daar ben ik trots op.”

In uw boek schrijft u enthousiast over uw jaren bij de vakbond, waar u concrete resultaten kon bereiken. Was u daar niet gelukkiger dan nu in de politiek?

“Toen voerde ik actie tegen de sluiting van verzorgingshuizen en dacht ik dat ik in de politiek kon zorgen voor betere besluiten. Dat bleek lastiger. Want toen ik eenmaal hier zat, werden er ziekenhuizen gesloten. Het eerste wat de minister zei: ‘Daar ga ik niet meer over, dat doen de verzekeraars.’ Hoe triest is het dat de politiek en daarmee de kiezer niet meer over de eigen voorzieningen gaat?”

Voelt u zich thuis in de Tweede Kamer?

“Nee, ik zit hier met een opdracht. Omdat ik iets wil bereiken. Mijn frustratie is daaraan ondergeschikt. Uiteindelijk moeten we de kans grijpen om te proberen iets te veranderen. En ja, natuurlijk moet je compromissen sluiten, dat begrijpt iedereen, maar zonder je idealen te verloochenen.”

U schrijft dat het tijd is voor de macht, maar de afgelopen verkiezingen leverde de SP alleen maar in.

“Het is ons onvoldoende gelukt een volgende stap te maken. We hebben bijvoorbeeld veel actie gevoerd tegen de sluiting van verzorgingshuizen, de uitholling van de politie en de afbraak van het speciaal onderwijs. Maar terwijl wij protesteerden tegen de bezuinigingen, lukte het onvoldoende om duidelijk te maken dat er een neoliberaal idee achter schuilt dat Den Haag al te lang in zijn greep heeft. Daar hadden wij eerder een groot alternatief tegenover moeten zetten. Ik hoor dat ook vaak. Mensen zeggen: ‘Jullie zeggen terecht dat er dingen fout gaan, maar wat willen jullie dan wel?’”

U schrijft dat kiezers links vooral associëren met meer migranten en meer windmolens. Wat bedoelt u daarmee?

“Met het huidige klimaatbeleid alsook bij migratie zijn het juist de mensen die het minst hebben die de hardste klappen krijgen. Daar is niets links aan. Maar dat is niet het enige. Links staat er vooral zo slecht voor omdat er geen ideeënstrijd meer is. Onder Mark Rutte is alles ‘geontideologiseerd’. En daar is links deels in meegegaan. Tijdens de laatste formatie zei informateur Mariëtte Hamer dat de inhoudelijke verschillen tussen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, D66 en VVD klein waren. Mensen zien geen alternatief meer. Wij horen in de wijken: we kunnen wel op een linkse partij stemmen, maar uiteindelijk trekken wij toch aan het kortste eind. Crisis of geen crisis. Dát is waarom links er zo slecht voor staat.”

Is links met de verkeerde dingen bezig geweest?

“Ik vind ons nog steeds de meest linkse partij van Nederland. De kritiek slaat dus zeker ook op onszelf. Maar ja, ik vind dat een aantal partijen een verkeerde afslag heeft genomen. Bijvoorbeeld bij de privatisering van de publieke voorzieningen, ongereguleerde arbeidsmigratie of al die studenten die zich in de schulden moesten steken. Veel mensen hebben in hun hoofd een ander beeld bij links dan mij voor ogen staat. Dat hebben we laten gebeuren.”

Zoals?

“Neem toeslagen. Ik denk dat veel mensen dat iets links zullen vinden, want mensen met een laag inkomen krijgen iets extra’s. Maar dat is het niet. Werkende mensen die toeslagen nodig hebben om rond te komen. Waarom zorgen we niet dat bedrijven hogere lonen betalen? Nu doet de belastingbetaler dat terwijl bedrijven vooral hun aandeelhouders spekken.”

In uw boek schrijft u dat u moeite heeft met identiteitspolitiek. Waarom?

“Elke minderheidsgroep heeft nu zo’n beetje een eigen partij. Op zich prima, maar het is een cadeautje voor rechts. Want uiteindelijk is er natuurlijk maar één gedeeld belang: een klassenstrijd van mensen die moeite hebben om rond te komen. Dat verdwijnt op de achtergrond door identiteitspolitiek, die vooral gaat over afkomst of leeftijd.”

U denkt dat mensen zich daardoor afkeren van de politiek?

“Je moet bij deze discussie altijd erg op je woorden passen, voor je het weet word je weer in een bepaalde hoek gezet. Maar het gaat in Den Haag heel vaak over discussies waarvan mensen in het land denken: ‘gaat dit nog over mij?’ Die zien ons in talkshows praten over of iemands uitspraken door de beugel kunnen. Terwijl we het moeten hebben over hoe mensen hun rekeningen kunnen betalen, over wat ze kunnen als hun ouders hulpbehoevend worden.”

In uw boek geeft u het neoliberalisme de schuld van veel wat misgaat. Volgens Rutte bestaat dat helemaal niet.

“Rutte doet alsof hij geen ideologie heeft. Maar hij probeert al jaren steeds meer aan de markt over te laten, net als andere partijen. Kijk naar de energierekening. We hebben door privatiseringen geen grip meer op onze energiebedrijven. En als je dan in een debat zegt dat de huidige problemen niet uit de lucht komen vallen, zegt Rutte: ‘Dit is niet links of rechts, we moeten nu pragmatisch een oplossing zoeken.’ Alles om er maar geen wezenlijk debat over te voeren. We zijn nota bene koploper in Europa wat betreft liberalisering van de energiemarkt!”

Waarom is dat een probleem volgens u?

“Doordat jarenlang publieke voorzieningen zijn afgeknepen, is de particuliere sector in het gat gesprongen. Dat is een politieke keuze. Daardoor groeit de tweedeling tussen mensen die nog wel en die geen goede voorzieningen meer kunnen betalen.”

Nederland is toch geen Verenigde Staten?

“Ik zou nergens anders willen wonen. Gelukkig gaat het hier met heel veel mensen goed. Maar voor een groeiende groep mensen geldt dat niet. Dat is geen natuurverschijnsel. Op verpleeghuizen is bezuinigd en ondertussen is er een groeiende markt voor particuliere tehuizen van Amerikaanse investeerders waar je goed wordt verzorgd als je geld hebt. Er is een enorme groei van privaat onderwijs. Maar we betalen toch met z’n allen belasting? Zodat we allemaal goede zorg en onderwijs krijgen?”