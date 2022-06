Sophie Hermans hoopte op een spetterende lancering bij de VVD, maar dat is mislukt

Sophie Hermans (VVD) reageert emotioneel als Geert Wilders (PVV) haar tassendrager van Mark Rutte noemt, tijdens het debat met de Tweede Kamer over de begrotingsplannen voor volgend jaar. Beeld ANP

Als zaterdagmiddag, op het VVD-congres, na úren van stikstofdiscussie Sophie Hermans (41) ein-de-lijk aan haar speech voor partijgenoten begint, is de zaal al half leeg. Veel VVD-leden – niet gewend aan lange interne discussies – zitten al aan de borrel, een zaaltje verderop.

Pijnlijk, want het had haar grote Hier-Ben-Ik-speech moeten zijn. De eerste keer dat ze zich als nieuwe fractievoorzitter aan haar partijgenoten presenteert. Maar wat háár week had moeten worden, mislukt hopeloos. Zeker nadat woensdagmiddag PVV-leider Geert Wilders haar bijna tot tranen had weten te beledigen door haar de ‘tassendrager’ van Rutte te noemen. De kiem van die beroerde week was dus al zaterdag geplant.

‘De dochter van’

Want het gros van de partijgenoten, naar de borrel gesneld, hoorde die middag al niet meer hoe zij een lans brak voor de middenklasse. Hoe ze ook persoonlijke dingen vertelde, over haar overleden moeder, haar angsten en tekortkomingen. Dat ze ongeduldig is, maar doelgericht, en dat ze spinazie à la crème het allergoorste vindt dat er bestaat. En vooral: “Dat ik problemen wil oplossen.”

Hermans grijpt de speech aan om zich te ontdoen van vooroordelen die er ook onder de leden over haar heersen. “Er zijn mensen die denken dat ik hier sta omdat ik de dochter ben van Loek Hermans. Die denken dat ik hier sta omdat de politiek assistent was van Mark Rutte. Maar ik sta hier omdat ik mezelf ben.” Het maakt weinig indruk; een VVD’er in de zaal roept duidelijk hoorbaar op de dochter-van-opmerking: “Ja, dat is ook zo.”

Snel aan het wankelen

Het is Geert Wilders die haar in het debat op woensdag gemakkelijk uit de tent lokt door haar nogmaals in de ‘assistent van’-rol te duwen: “Hoe lang wilt u nog de tassendrager van meneer Rutte blijven?” Hermans reageert geëmotioneerd. “Ik merk echt dat het me raakt.”

Het fragment wordt veelvuldig gedeeld op sociale media, en becommentarieerd. Tegenstanders claimen: zie je wel, ze heeft geen ideeën, geen prestatie te overleggen. Hermans is gewoon omhoog gevallen door haar (familie)banden binnen de partij. En snel aan het wankelen te brengen.

De lancering van Hermans wordt zo al met al niet de operatie die de VVD ervan had gemaakt. Ze mijdt namelijk grote interviews, heeft weinig speeches gehouden, geen lezingen. VVD’ers spraken ervan haar ‘rustig te willen brengen’. Er moest niet een zoveelste kroonprins(es) van Mark Rutte in alle haast opgebrand worden.

In de schaduw van Rutte

Want in de schaduw van Rutte is het toch al knap lastig. De ene potentiële opvolger liep zich stuk, zoals Halbe Zijlstra op z’n datsjaleugen. Voor Edith Schippers duurde het te lang, terwijl bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff onverwacht voorrang gaf aan zijn gezin. Hermans was daardoor één van de weinige mogelijke opvolgers als VVD-leider.

Niet dat daar aanvankelijk een groot plan achter zat. Hermans kwam vooral bovendrijven in de slepende formatie voor het zittende kabinet. Mark Rutte wilde als medeonderhandelaar ‘een allrounder’. En waar aanvankelijk financieel specialist Mark Harbers de ‘secondant’ was, werd uiteindelijk Hermans zijn rechterhand, ook omdat ze in staat was de persoonlijke verhoudingen met D66 vlot te trekken. Als leeftijdsgenoot sloeg ze een brug naar Rob Jetten. Samen gingen ze nog hardlopen in de marge van de besprekingen.

‘Pragmatisch en zonnig’

Toen ze kort na de formatie werd aangesteld aan fractieleider, was haar ster gerezen. Volgens informateur Mariëtte Hamer was het mede aan de opbouwende Hermans te danken dat de formatie überhaupt nog rond kwam.

Hermans hoeft niet bang te zijn dat de slechte week haar positie doet wankelen. In de VVD-fractie is kritiek op haar schaars. Ze presenteert zich als een Rutte 2.0. “Pragmatisch en zonnig,” zei ze zelf. Ze is bovendien als single al net zo getrouwd met haar werk als Rutte, net als hij afkomstig uit het bedrijfsleven en even gebrand op politieke deals. Het roer gaat dus niet bepaald om. Bovendien staat Rutte bekend om zijn hondsloyale houding naar partijgenoten en kabinetscollega’s. Maar dat de introductie van Hermans niet helemaal geslaagd is, staat buiten kijf.