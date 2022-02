Sony Music stopt samenwerking met Lil Kleine

Beeld ANP Kippa

Sony Music sloot vorig jaar een contract af met de rapper voor de distributie van zijn muziek. Het ging om een grote deal: de platenmaatschappij betaalde Lil Kleine een voorschot uit van maar liefst 3 miljoen euro, meldde de rapper destijds zelf.

De afgelopen dagen bleef het opvallend stil vanuit de organisatie. Dat zou volgens insiders uit de muziekindustrie alles te maken hebben met de aard van het contract. Het recente, succesvolle album Ibiza Stories van Lil Kleine kwam nog uit op het label van Top Notch. Sony heeft daar zakelijk niets aan. Het bedrijf staat uitgerekend nu aan het begin van de tijd waarin het geld moet gaan terugverdienen.

Zondagavond volgde dan toch een verklaring. ‘Sony Music neemt de aantijgingen tegen Lil Kleine zeer serieus en tolereert op geen enkele manier het gedrag dat te zien is op de beelden die rondgaan op sociale media,’ aldus verantwoordelijke directeur, Alex De Maegd. Dit conflicteert ernstig met de waarden van ons bedrijf. ‘Sony Music Entertainment Nederland en Sony Music Publishing Nederland hebben besloten om onze werkrelatie met Lil Kleine stop te zetten.’

Eerder deze week liet Top Notch al weten de muziek van de rapper niet meer te promoten.

Aangehouden

Lil Kleine werd vorig weekend aangehouden op verdenking van zware mishandeling en/of mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter was veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub.

Lil Kleine zou het hoofd van zijn vriendin Jaimie Vaes tussen een autodeur hebben geklemd. Zij deed geen aangifte. Het onderzoek loopt nog, in afwachting daarvan kwam de 27-jarige artiest woensdag vrij. Het Openbaar Ministerie is tegen die vrijlating in beroep gegaan.

Na het nieuws over de arrestatie liet jongerenzender FunX weten voorlopig geen muziek meer te draaien van de artiest. Streamingplatform Spotify verwijderde zijn nummers uit de samengestelde playlists en drankmerk Fiorito stopte definitief de samenwerking.