Songfestivalsong Macrooy: vrolijk lied maakt weinig kans op nieuwe zege

Vrolijk lied maakt weinig kans op nieuwe zege

Kan Jeangu Macrooy Nederland zijn tweede Songfestivalzege op rij bezorgen? Uiteraard: een kampioensanalyse is niet de meest invoelende wijze om een liedje te beoordelen, maar het Songfestival is uiteindelijk een wedstrijd. En op dat competitieve speelveld kan de winstkans voor Birth of a New Age niet anders dan als zeer gering worden ingeschaald.

Daarvoor had het lied meer moeten bieden dan een vrolijk meezingbaar refrein en een gloedvolle soulstem. Birth of New Age ontbeert net die ene originele wending of slimme vondst. Bleef Macrooy eerste inzending Grow door zijn onalledaagse structuur fascineren, deze song is ondanks zij onmiskenbare kwaliteiten te voorspelbaar om 25 andere finaleliedjes te verslaan.

Birth of a New Age begint sterk. Volgens de wet dat je op het Songfestivalpodium geen tijd te verliezen hebt om naar het eerste refrein te komen, balt het lied al zijn kracht samen in de eerste minuut. Een gloedvol gospelkoortje, een aanstekelijke beat en de volle diepte van Macrooys gelaagde soulstem. Maar na het eerste refrein, verrassend in het Sranantongo gezongen, lijkt alsof het of het de schrijvers aan meer ideeën voor een vervolg ontbrak.

Blijvend pluspunt is de boodschap van het lied – kortweg: blijf ook in deze nieuwe, moeilijke tijd in jezelf geloven – waarmee Macrooy toont de tijdsgeest goed aan te voelen.

Het gevoel van de gemiste kans huist in de muzikale opbouw. Hield het mysterieuze Grow de luisteraar permanent op het puntje van zijn stoel, Birth of a New Age laat hem juist iets te comfortabel in de kussens zakken.