Somaliëganger (38) opgepakt op Schiphol

Een 38-jarige man is woensdag op Schiphol aangehouden op verdenking van terrorisme. De man zou in 2010 zijn uitgereisd naar Somalië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een of meer terroristische organisaties, zoals al-Shabaab of al-Qaeda, zegt het Openbaar Ministerie.