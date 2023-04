Soedanezen in Amsterdam over het conflict: ‘Dit is weer een nieuwe gruwelijkheid in Soedan erbij’

De gevechten in Soedan verspreiden zich over het hele land. Soedanezen die wonen, werken en studeren in Amsterdam, houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. ‘Ik blijf vertrouwen hebben in de burgers, vooral de jongeren en vrouwen. Zij zijn zo sterk.’

Nusseibeh Abdallah (wil om veiligheidsredenen haar leeftijd en afkomst niet in de krant), woont sinds 2018 in Nederland en studeert Nederlands als tweede taal aan de VU.

“Ik ben bang en depressief. Het is niet makkelijk om hier te zijn en je land in oorlog te zien. Ik voel me machteloos en kan niet slapen van de zorgen. Ik zit continu op mijn telefoon, al mijn vrienden en familie zijn nog daar. Ik bid elke dag dat er geen bloed meer vloeit en er geen slachtoffers meer vallen.”

“Ik kwam naar Nederland net voor de revolutie, in 2018, omdat ik politiek-activist ben. Ik was toen vrij optimistisch, net als veel andere burgers. De president was afgezet, de zon begon eindelijk schijnen. Maar nu de militairen en de milities aan de macht zijn, ben ik boos. De revolutie en al die jonge mensen die voor de democratie gestorven zijn – het voelt alsof het voor niks was. Zij zijn gestorven in de hoop dat we nu een democratisch regime zouden hebben. Maar we zijn weer terug bij af.”

“Op 23 april organiseer ik een demonstratie met de Sudanese Refugee Organization op de Dam. Ik ben bang dat dit conflict de Soedanese mensen uit elkaar drijft. Het voelt alsof de burgers in de war zijn. Er is zoveel nepnieuws en het is moeilijk om te bepalen wat echt is en wat niet. Maar ik blijf vertrouwen hebben in de burgers, vooral de jongeren en de vrouwen die in 2019 ook de straten op gingen. Zij zijn zo sterk. Op een dag zullen we de oorlog overwinnen en zullen we een verenigde natie vormen zonder militaire dictatuur.”

Mohammed Al Fakee (38), komt uit Khartoem en woont twaalf jaar in Amsterdam, heeft een eigen onderneming.

“Ik ben moe, mijn ogen zijn rood en branden ervan. De hele dag ben ik aan het bellen om te checken of mijn vrienden, collega’s, kennissen en familie veilig zijn. Ik maak me heel veel zorgen en probeer te helpen waar ik kan. Ik breng mensen samen die elkaar kunnen voorzien van eten, en ik heb twee watertanks geregeld, want er is een groot tekort aan drinkwater.”

“Dit conflict tussen het leger en de paramilitaire organisatie RSF was te verwachten, alleen wist niemand wanneer. Abdel Fattah al-Burhan (president en legerleider, red.) en Hemeti (Mohamed Hamdan Dagalo, leider van RSF, red.) zijn net twee grote wilde honden die ruziën om de macht. Ze plegen allebei misdaden tegen de bevolking.”

“Vier weken geleden was ik nog in Soedan, voor mijn bedrijf Greenwheeltech. Toen merkte ik voor de zoveelste keer dat de Soedanese mensen ambitieus zijn en dromen van een eerlijke en stabiele democratie. Ik hoop dat, wanneer een van de twee honden doodgaat, jongeren weer massaal de straat op gaan om de democratie af te dwingen, net als in 2019 toen Omar al-Bashir werd afgezet. In de tussentijd moet Nederland en de rest van het Westen Soedan helpen door bewustzijn te creëren en druk uit te oefenen.”

Ibrahim Hamouda Jadelkarim (62), komt uit Kordofan, woont sinds 1997 in Nederland, werkt als programmahoofd voor het Soedanese Radio Dabanga in Amsterdam.

“Het conflict tussen het regeringsleger en de RSF broeide al langer: welk land heeft er nou twee legers, dat gaat geheid mis. Toch is het heel snel geëscaleerd en kwam het als een shock. Ik hoop dat Abdel Fattah al-Burhan en Hemeti snel met elkaar om tafel gaan zitten om dit op te lossen. Beide partijen zijn zwak, misschien komt er een moment dat vechten geen zin meer heeft.”

“Wat mij geruststelt is dat het een oorlog is tussen twee generaals, niet tussen de verschillende lagen van de maatschappij. De Soedanese mensen vormen een eenheid. Als het lang duurt, kan dat veranderen. Dan gaan bepaalde steden of regio’s tot een van de twee kampen behoren. Het doemscenario is dat ook burgers dan naar de wapens zullen grijpen.”

“Er gaat veel nepnieuws en propaganda rond. Met Radio Dabanga maken we voor miljoenen mensen in Soedan radio met uitzicht op het IJ. Natuurlijk is dat heftig voor ons en voor mijn collega’s. Mijn moeder, broers en zussen wonen in Khartoum, dichtbij de gevechten. Maar helaas zijn we hier wel wat gewend. We maakten ook radio tijdens het regime van al-Bashir, zijn nota bene opgericht om te berichten over de genocide in Darfur. Dit is weer een nieuwe gruwelijkheid in Soedan erbij.”

