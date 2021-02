Sociaal noodpakket tegen eenzaamheid en coronakilo’s

Beeld ANP

“We hebben niet alleen een zorgcrisis en een economische crisis maar ook een welzijnscrisis”, zei staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad. Na de financiële steunpakketten komt er nu dus ook een ‘sociaal noodpakket’. “We moeten echt wat doen voor kwetsbare groepen; jongeren kunnen niet naar school, ouderen worden ook steeds eenzamer.”

Huilende jongeren

Blokhuis wil bestaande programma’s - zoals de ‘luisterlijn’ - uitbreiden, ook moeten bibliotheken en buurthuizen ruimer opengesteld worden voor ontmoetingen ‘binnen de coronaregels’. “Ik heb met huilende jongeren aan de telefoon gezeten, de nood is hoog. Ouderen, dak- en thuislozen en jongeren kampen met psychische problemen, zijn eenzaam. Ondertussen komen de coronakilo’s er ook aan, daar willen we wat tegen doen.” Dat laatste moet vooral via ‘bewustwording’ en met hulp van ‘leefstijlcoaching’.

Experts waarschuwen al langer voor de diepe sporen die de coronacrisis trekken. Vooral jongeren gaan zwaar gebukt onder de lockdownmaatregelen.

Alarm

Gisterochtend sloegen onder meer burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en Maurice van den Bosch (directeur van het OLVG-ziekenhuis) alarm: sneltesten moeten onder jongeren snel worden ingezet, ze moeten meer ruimte krijgen om te sporten en eerder gevaccineerd worden.

“Jongeren hebben het heel moeilijk. Ze hebben geen school, geen werk, de buurthuizen zijn dicht en ze mogen de straat niet op. Als dat wordt ontnomen, krijg je klachten als depressie en eenzaamheid,” zei Halsema eerder.

Volgens opinieonderzoek voelt bijna 7 op de 10 jongeren zich geregeld eenzaam, een op de drie studenten beoordeelt het leven nu met een onvoldoende.