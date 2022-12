Snotteren, hoesten en koorts: het aantal Nederlanders met griepklachten loopt op

Beeld ANP / ANP

Wie last heeft van snotteren, hoesten, koorts en keelpijn kan zomaar een griepje te pakken hebben. Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt met dit soort klachten neemt langzaam toe. Uit de actuele cijfers van het RIVM blijkt dat het om 30 op de 100.000 mensen gaat.

Onderzoeksinstituut Nivel heeft bij bepaalde huisartsen peilstations staan. Bij de patiënten met een acute luchtweginfectie werden in die praktijken monsters afgenomen. Daaruit blijkt dat het aantal monsters met het influenzavirus (griep) toenam. Vorige week was 14 procent positief voor het virus.

Epidemie

Als er sprake is van een epidemie moeten minimaal 58 op de 100.000 mensen met griep naar de huisarts gaan én moet 10 procent positief zijn met het influenzavirus. “We hebben geen glazen bol, dus we weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Op dit moment is het een normaal verloop van de griep zoals we het voor corona ook zagen,” aldus Martijn van der Wind van het RIVM.

Het griepseizoen loopt van half november tot half maart. In coronatijd waren er minder griepverschijnselen vanwege de maatregelen. “Nu zie je dat het terugkomt, maar vooralsnog zijn het normale getallen en geen epidemie. Als we terugkijken naar vóór corona, is de verwachting dat de cijfers nog wat verder zullen oplopen.”

Effect van de griepprik

Dit jaar was de animo voor de griepprik veel minder groot dan gedacht. Veel huisartsen bleven met ladingen vaccins zitten, waarschijnlijk vanwege ‘vaccinatiemoeheid’. Of de oplopende cijfers hiermee te maken hebben, kan Van der Wind niet zeggen. “De prik is een samengestelde cocktail die gebaseerd is op de verwachting van welke virussen dominant zullen zijn. Daar zit altijd een mate van onzekerheid in. De ene keer is de bescherming beter dan de andere keer.”

Naast influenza werden vorige week ook andere virussen aangetoond in de monsters. Vooral humaan metapneumovirus, rs-virus en rhinovirus. Ook corona kwam voor, maar het aantal patiënten is de laatste vier weken stabiel. Het gaat met name om ouderen.

Rs-virus

Onder jonge kinderen wordt het aantal patiënten met bronchiolitis goed in de gaten gehouden, omdat dat vaak veroorzaakt wordt door het rs-virus. Dat is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen, en is nu officieel een epidemie.

Jonge kinderen hebben nog nauwelijks afweer, waardoor ze ernstig ziek kunnen worden. Een deel belandt met benauwdheid in het ziekenhuis, dat aantal groeit momenteel. Ook kwetsbare ouderen kunnen flink beroerd zijn van het rs-virus.