Sneltests Covid-19 nog niet beschikbaar

Een Covid-19 sneltest bij World Health Laboratories. Het laboratorium heeft een proefzending van de testen uit China ontvangen. De test is bedoeld voor huisartsen en andere zorgprofessionals als eerste check op het coronavirus. Beeld ANP

Dat is voor velen een teleurstelling. De hunkering naar die informatie is groot, omdat zekerheid over een doorgemaakte coronabesmetting tal van voordelen heeft.

Zo biedt het de overheid de mogelijkheid om lockdownmaatregelen gericht af te schalen: voor personen die het virus al hebben gehad, gelden dan minder beperkingen. Zo iemand kan bijvoorbeeld laagdrempeliger op bezoek in een verpleeghuis. Thuiszorgmedewerkers die al Covid-19 hebben gehad, hoeven zich minder zorgen te maken om het coronavirus te verspreiden onder kwetsbare ouderen.

Er zijn zestien sneltests op antilichamen van Covid-19 onderzocht, zo staat in het uitgelekte advies van het Outbreak Management Team. Niet één test was voldoende betrouwbaar. Wie antilichamen heeft, is zeer waarschijnlijk enkele maanden tot jaren immuun voor het Sars-CoV-2 virus.

Voldoende sensitief

Een individuele test is pas betrouwbaar als deze voldoende sensitief is: ook lagere concentraties antistoffen moeten worden aangetoond. Anders zal de test namelijk uitwijzen dat iemand niet immuun is, terwijl dat in werkelijkheid wél zo is.

Andersom kan ook gebeuren dat iemand de uitslag krijgt immuun te zijn, maar dat in werkelijkheid niet is (fout-positief). Om dit laatste te voorkomen moet een betrouwbare test voldoende specifiek zijn: de test moet specifieke antilichamen tegen het Covid-19-virus aantonen, en niet ook antilichamen tegen vergelijkbare luchtwegvirussen.

“Het grootste probleem is dat de meeste sneltests niet sensitief genoeg zijn: ze pikken de mensen er niet uit die een mild ziektebeloop hebben gehad,” zegt viroloog Menno de Jong van Amsterdam UMC. In de Amsterdamse ziekenhuis lopen onderzoeken om de verschillende tests te valideren.

Onbetrouwbaar

Testvalidatie is van groot belang, zo leren ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk. Daar investeerde men zo’n 15 miljoen euro in Chinese sneltests, maar die bleken onbetrouwbaar, en dus onbruikbaar.

“Veel bedrijven maken nu tests,” aldus De Jong. “Als veel tests de toets der kritiek kunnen doorstaan, is dat gunstig. Want als het aanbod groot is, bestaat er minder risico op schaarste aan testcapaciteit.” Naar verwachting is het eerder een kwestie van weken dan van maanden voordat betrouwbare tests beschikbaar zijn.

Buiten de sneltests wordt ook gewerkt aan andere tests op antilichamen. Er lopen onderzoeken naar de zogenaamde Elisa-tests. Daarmee kan in laboratoria op grotere schaal – in testsamples van 96 personen tegelijkertijd – worden onderzocht wie het Sars-CoV-2 virus heeft gehad.

Grote organisaties

“Die tests kunnen goed worden gebruikt voor grote organisaties, omdat je veel mensen ineens kunt testen,” aldus De Jong. “Dat gaat sneller dan een sneltest voor iedereen afzonderlijk.” Ook de betrouwbaarheid van die Elisa-tests is echter nog niet voldoende onderzocht.

Het Sanquinonderzoek dat aantoonde dat ongeveer 3 procent van de Nederlandse bevolking Covid-19 heeft gehad, is uitgevoerd met zo’n Elisa-test, zegt voorlichter Merlijn van Hasselt van Sanquin. “Op groepsniveau is de testuitslag voldoende betrouwbaar, maar op individueel niveau helaas nog niet.”