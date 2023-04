Snellere intercity maakt eerste testrit met reizigers vanaf Amsterdam

Beeld MARCO DE SWART / ANP

De NS heeft ruim 1 miljard euro geïnvesteerd in de 99 nieuwe ICNG’s (Intercity Nieuwe Generatie). Het is de bedoeling dat de huidige intercity’s op de hogesnelheidslijn het komende jaar stapsgewijs worden vervangen door de nieuwe treinen. “Als alle huidige intercity’s vervangen zijn, kunnen ze vanaf dat moment ook de maximale snelheid van 200 kilometer per uur gaan rijden,” zegt programmamanager Maarten Bakker. Voorlopig rijdt de intercity net als andere treinen 160 kilometer per uur.

Ook geschikt voor Belgisch en Duits spoor

Met de uitkomsten van de praktijktest kan fabrikant Alstom eventueel nog wat aanloopproblemen oplossen in bijvoorbeeld de software en verbeteringen doorvoeren. De NS wil volgens directeur nieuw materieel Roel Okhuijsen zoveel mogelijk met de trein rijden en haalt hem alleen uit de dienstregeling als bijvoorbeeld een softwareprobleem opgelost moet worden. “We willen geen softwareproblemen hebben met meerdere treinen om overlast voor reizigers te beperken,” zegt hij.

Naast het traject Amsterdam-Schiphol-Rotterdam moet de nieuwe trein bijvoorbeeld gaan rijden tussen Den Haag en Eindhoven. Twintig treinen worden zo gemaakt dat ze zowel in Nederland als in België kunnen rijden, twee nieuwe intercity’s worden klaargemaakt om ook in Duitsland te kunnen rijden. Andere treinen van hetzelfde type als de ICNG rijden al in andere Europese landen als Duitsland en Frankrijk.

Werkcoupés

NS-topman Wouter Koolmees spreekt via de intercom in de trein van ‘een historische rit’. “De stoelen zitten heerlijk en de trein rijdt soepel. Je voelt dat hij rustig optrekt,” zegt hij onderweg van Amsterdam naar Rotterdam. Dat comfort is te danken aan een gunstiger plaatsing van de wielen op de treinstellen.

Reizigers merken dit ook. “De rit is best comfortabel. De trein kan soepel optrekken en remmen,” zegt een man na de eerste rit. Ook nieuw zijn onder meer ledlampen in verschillende kleuren boven de stoelen en speciale werkcoupés met lange tafels en stopcontacten.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de trein vorig jaar al zou gaan rijden, maar de start liep vertraging op. Dit kwam onder meer door leveringsproblemen vanwege corona.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: