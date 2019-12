Snel overleeft zwaar debat over toeslagen

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën tijdens het debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Door de steun van de coalitie en van de oppositiepartijen GroenLinks en SGP kan Snel toch aanblijven.

De Tweede Kamer debatteerde meer dan negen uur lang over de toeslagenaffaire. Hoewel Snel de steun houdt van de meerderheid, kreeg hij van bijna elke partij huiswerk mee. Oppositiepartij GroenLinks vindt dat het ‘nu niet het moment is’ om de staatssecretaris naar huis te sturen en benadrukt dat de Kamer nog vaak zware debatten zal voeren over het debacle rondom de kindertoeslagen.

Door een fout bij de Belastingdienst zijn zeker honderden en vermoedelijk duizenden gezinnen in grote problemen geraakt. Op basis van vermoedens van fraude werd hun kinderopvangtoeslag in 2014 en latere jaren volledig stopgezet en teruggevorderd. Snel heeft eerder al erkend dat dit besluit destijds ‘onrechtmatig’ is geweest.

Een aantal Kamerleden, Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) voorop, vindt al langer dat die vaststelling personele consequenties moet hebben. Snel heeft echter tot dusver geweigerd om ambtenaren te bestraffen of te ontslaan.

Daarom hebben CDA, SP en Denk informatie opgevraagd over de mogelijkheid om Snel of zijn ambtenaren strafrechtelijk te laten vervolgen. Dat onderzoek moet zich dan richten op mogelijke ambtsmisdrijven zoals misbruik en het handelen in strijd met de wet, zo blijkt uit de notitie. Voor deze actie zijn de partijen op de vingers getikt door voorzitter Anne Mulder (VVD) van de commissie Financiën. Het drietal ging hun boekje te buiten, meent hij.