Snackspert Eke Bosman brengt een ode aan Amsterdamse snackbars: ‘We mogen best genieten van iets ongezonds’

Eke Bosman, snackspert. Beeld Marjolein van Damme

Bosman groeide op in Deventer en verhuisde na zijn opleiding journalistiek in 2015 naar Amsterdam. Een jaar eerder startte hij Instagramaccount Snackspert, waar inmiddels meer dan 91.000 volgers zijn snackrecensies lezen. Bij de middagshow van Frank Dane op 538 is Bosman online content creator.

Wat kunnen we van de nieuwe rubriek verwachten?

“Ik breng elke week een ode aan een Amsterdamse snackbar. Zie het als een opvoeding van alle lezers. Als je iets slechts met veel calorieën gaat eten, is het zo zonde om iets goors te kiezen. Oftewel: als je gaat zondigen, doe het dan met iets goeds. Daar wil ik met mijn tips voor zorgen.”

Kiezen we te makkelijk voor de snackbar op de hoek?

“Ja, het gaat altijd over die snackbar op de hoek. Waarom zou je daar naartoe blijven gaan, als er zoveel goede zijn? Eiburgh Snacks in Oost heeft fantastische stoofvlees, cafetaria ‘t Eefje in West heeft een heerlijke cheesecrack: een kaasstick met krokante korst. Ook zijn er snackbars met goede kwaliteit frituurvet, aardig personeel, ga zo maar door. Zulke zaken verdienen meer respect en lof.”

Je somt ze makkelijk op, moet je voor deze rubriek nog wel op pad?

“Ook al heb ik ontzettend veel snackbars bezocht, ik zit denk ik nog maar op 10 procent van Amsterdam. Dat is het fijne van zo’n grote stad, ik kan nog jaren door. We proberen thuis telkens een andere snackbar te bezoeken. Alleen als Ajax heeft gespeeld ga ik naar dezelfde: automatiek Constantijn in West. Dan zitten er een paar biertjes in en wil ik er niet meer te ver voor fietsen.”

Ben je na al die jaren nog niet snackmoe?

“Nee joh! Net als dat voetbal me blijft boeien, blijf ik gelukkig worden van een frikandel. Zo’n zeven jaar geleden kreeg Rens Kroes alle ruimte om te promoten dat we gezond en klein moesten eten. Ik ben blij dat we onszelf nu, ik denk mede door corona, meer gunnen. We mogen best genieten van iets ongezonds.”

Wel zijn er misschien meer mensen die alleen plantaardig eten. Zien we dat terug in de rubriek?

“Zeker, het woord ‘snackbar’ is een breed begrip. Vegan, glutenvrij, hipster, loempia, het komt allemaal voorbij. Wat vegan betreft vind ik vooral de nepkipsnacks goed. Die zijn vaak smeuïger dan echte kipsticks. En voor de vegetariërs, laten we eerlijk zijn: de kaassouflé blijft onovertreffelijk.”

Zijn snackbars in Amsterdam anders dan in de rest van Nederland?

“Het assortiment is hier vrij compact. Hoe zuidelijker je in Nederland gaat, hoe meer aanbod er is. België is al helemaal een waar snackparadijs. Amsterdamse snackbars zouden van mij meer mogen experimenteren. Wie weet kan mijn rubriek daarbij helpen. Want als ze iets bijzonders hebben, komen ze natuurlijk eerder in de rubriek.”

Als lezers zo’n speciale snackbar kennen, mogen ze je dan tippen?

“Zeker weten, hoe meer tips hoe beter. Ik kan wel elke keer dezelfde frikandel gaan eten, maar ik probeer liever iets nieuws.”

Tot slot, zodat iedereen zich erop voor kan bereiden: schrijf je friet of patat?

“Ik schrijf frietpatat en dat heeft de PS-eindredactie gelukkig goedgekeurd. Lijkt misschien kinderachtig, maar patat of friet is ontstaan uit patates frites. Beide ‘kampen’ hebben dus gelijk. Alleen als ik in België ben zeg ik friet. Maar ja, ik ga in Duitsland ook geen Nederlands praten.”

Lees de eerste editie van Snackspert.