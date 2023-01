Sloterstrand geen officiële zwemplek meer vanwege poepbacterie: ‘Zwemmen op eigen risico’

Kinderen spelen bij het Sloterstrand op een warme zaterdagmiddag. Beeld Dingena Mol

Zwemmen in water met te veel E. coli kan gezondheidsklachten opleveren zoals huidirritatie, buikpijn en diarree. De bacterie is afgelopen jaren bij controles in de zomer soms in een te grote mate aangetroffen in het water. Volgens Europese wetgeving mag het strandje aan de Sloterplas daarom vanaf komend zwemseizoen geen officiële zwemlocatie meer zijn, aldus de gemeente Amsterdam. Vooral tijdens drukbezochte warme zomerweken kan het water van lage kwaliteit zijn.

De gemeente onderzoekt of een pomp en andere maatregelen kunnen helpen om het water schoner te krijgen. De afgelopen jaren zijn al enkele stappen genomen om de waterkwaliteit te bevorderen, zoals het plaatsen van een mosselscherm tegen blauwalg en vogelwering tegen vogelpoep. In de zomer staan er ook extra toiletten en afvalbakken. Toezichthouders moeten ervoor zorgen dat bezoekers hun afval opruimen en hun honden niet in het water laten zwemmen.

Niet genoeg maatregelen

Door die maatregelen ‘lijkt’ het water schoner te worden, maar het is ‘duidelijk nog niet genoeg’, schrijft de gemeente, die bekijkt welke maatregelen het best uitgebreid kunnen worden. Om het Sloterstrand zijn status van officiële zwemplek terug te geven, moet het water twee jaar op rij schoon genoeg zijn.

De rest van het water in de Sloterplas is overigens nooit een officiële zwemplek geweest. Dat water kan dus vervuild zijn omdat er niet op wordt gecontroleerd.

