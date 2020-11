Slob wil proef met sneltesten op school: ‘Bij voordeur testen op corona’

Beeld ANP

Slob zei vandaag in een Kamerdebat met de pilots op een bepaald aantal scholen te willen beginnen zodra de sneltests zijn goedgekeurd. “Ze moeten wel echt valide zijn. Op dit moment zijn ze nog niet betrouwbaar.” Een sneltest geeft binnen 20 minuten een uitslag.

In de tussentijd kijkt zijn ministerie al hoe de proeven kunnen worden opgezet. Hoewel het aantal docenten dat na een coronatest een positieve uitslag krijgt met ongeveer 5 procent stabiel blijft, loopt het aantal besmettingen onder tieners op. Daardoor ontstaan er met name problemen op middelbare scholen. Dat probleem is ‘lastig’ stelt Slob, omdat deze jongeren ‘heel weinig of helemaal geen last’ van ziekteverschijnselen hebben.

Daarom kunnen sneltesten uitkomst bieden, denkt hij. “Je kunt bij de voordeur gaan testen, met enige regelmaat. Dan weet je: hebben leerlingen corona ja of nee? Zo ja, dan kunnen ze per direct in quarantaine en kunnen ze klasgenoten niet meer besmetten.”

Wattenstaafje

Een consequentie van die optie is dat leerlingen ‘een aantal keer per week een wattenstaafje in een lichaamsdeel krijgen’. “Ik heb gehoord dat dat geen pretje is.” Een andere mogelijke strategie, zegt de ChristenUnie-bewindsman, is om bij een grote uitbraak in een regio te gaan testen.

Coalitiepartijen D66 en VVD vroegen zich af of dat wel een pilot moet zijn. D66-Kamerlid Paul van Meenen ziet het liefst dat de sneltests zodra die zijn goedgekeurd worden ingezet op álle scholen. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema wil dat de pilots flexibel worden en dat scholen die niet deelnemen toch mee kunnen doen als daar een groot aantal besmettingen is.

Langere kerstvakantie

Om het aantal besmettingen op scholen de kop in te drukken, stelde het Outbreak Management Team, de experts die het kabinet over het virus adviseren, gisteren voor te onderzoeken of de kerstvakantie met een week kan worden verlengd. Slob wilde niet zeggen hoe hij daarover denkt en wil het onderzoek afwachten. “Wat ik gisteren zag was ietsjes voorbarig. Het OMT gaat daar niet over.”

Volgens SP-Kamerlid Peter Kwint kan een langere kerstvakantie op de langere termijn juist bijdragen aan de continuïteit, vooral nu scholen nu soms dichtgaan, soms met halve klassen zitten en soms digitaal onderwijs geven. ,”Is dat voor de ontwikkeling van kinderen niet beter dan half wel/half niet.” CDA-Kamerlid Michel Rog is geen voorstander van een nieuwe, korte schoolsluiting. “We moeten daar uiterst terughoudend mee zijn.”

Ventilatie

Nu het kwik daalt, is de Kamer niet te spreken over de trage manier waarop Slob de ventilatie op scholen aanpakt. Die laat op veel scholen te wensen over, waardoor in veel klassen de ramen – ook met de winter in zicht – wijd openstaan. Voor de aanpak van hun ventilatiesysteem kunnen scholen pas op 1 januari geld aanvragen. Dat vindt de Kamer veel te laat, omdat zij al in de zomer hun zorgen over ventilatie hebben geuit.

“Dat had allang geregeld moeten zijn”, vindt PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. “Toen het nog 25 graden was”, viel GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld haar bij. CDA-Kamerlid Michel Rog vroeg zich af hoe de arbeidsinspectie daar naar kijkt: “Leraren zitten zich nu te vernikkelen in het lokaal.”