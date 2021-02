Slob neemt snottebellenbeid over: kinderen onder de 12 met klachten blijven thuis

Vanaf maandag mogen basisschoolkinderen weer fysiek onderwijs volgen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Kinderen tussen de vier en twaalf jaar moeten bij alle klachten die horen bij het coronavirus thuisblijven en getest worden, stelde het OMT eerder zaterdag. Dat geldt dus ook voor verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn.

Uitzonderingen gelden voor kinderen van nul tot vier jaar. Ook kinderen die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid, hoeven niet thuis te blijven. “Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is,” aldus het OMT.

Schoolleiders blij

De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) laat in het NOS Radio 1 Journaal weten blij te zijn met het aangepaste advies. Volgens voorzitter Petra van Haaren hebben schoolleiders vooral baat bij de duidelijkheid die het advies biedt.

Eerder deze week meldde de PO-Raad, de koepel voor basisscholen, dat het snottebellenbeleid voor veel discussie zorgde onder leraren. Die waren ongerust over hun eigen veiligheid omdat leerlingen met lichte verkoudheidsklachten nog gewoon naar school mochten. De PO-Raad meldt dat het nieuwe OMT-advies zo snel mogelijk wordt verwerkt in de richtlijnen aan scholen.

Klassen in kleine groepjes

Vanaf maandag mogen alle kinderen in het basisonderwijs weer naar school, maar enkel onder strenge maatregelen, zei onderwijsminister Slob eerder. De situatie rondom het coronavirus blijft namelijk precair, zo zei premier Mark Rutte al eerder.

Maar wat die maatregelen precies behelzen, verschilt haast per dag. Afgelopen week werd plots vanuit Den Haag geadviseerd om basisschoolklassen in kleine groepjes te verdelen, die onderling afstand houden. Amsterdamse basisschooldirecteuren voelden zich overvallen.

Ook werd er sinds woensdag geadviseerd om leerlingen van groep 7 en 8 mondkapjes te laten dragen buiten de klas, looproutes door het gebouw te maken en kinderen in kleine groepjes te laten buitenspelen.